Derby východočeských týmů, které spolu v minulé sezoně sváděly boje ve druhé lize, bude pro oba soupeře tentokrát generálkou na nový ročník. Pro fotbalisty Hradce Králové to bude poslední test před obnovenou premiérou v nejvyšší soutěži, v níž se za týden utkají s Bohemians Praha. Pro Chrudim zase zkouška před druholigovým startem proti béčku pražské Sparty. Dnešní duel se hraje v Holicích a začíná v 17 hodin.

Poslední souboj Chrudimi s Hradcem mají fanoušci i hráči ještě v živé paměti. Votroci v dubnovém 15. kole vyhráli na trávníku Za Vodojemem 3:2, ale bitva to byla vypjatá. Domácí Chrudim ještě v 80. minutě vedla 2:0 po trefách Mužíka z penalty a Korejce Kang-hjona, jenže Hradečtí během osmi minut brankami Dvořáka (80.), Leibla (84.) a exchrudimského útočníka Vašulína (88.) skóre otočili a nastartovali svoji jízdu k postupu. Po zápase pak bylo hodně emocí a zlé krve.

Tentokrát by průběh měl být klidnější, přesto si oba týmy nic nedarují jen tak. „Chrudim je na generálku ideální soupeř. Prověří nás, nebude to jednoduché. Je tam spousta nových kluků i z ligy, bude to zápas, který nás bude stát hodně sil,“ upozornil na klubovém webu hradecký útočník Daniel Vašulín, muž, jenž do Hradce přišel z Chrudimi před rokem.

Votroci se budou snažit dokončit přípravu bez porážky, předchozí čtyři duely vyhráli (Bohemians 3:1, Písek 4:0, Příbram 1:0, Štětí 6:1).

„Do Hradce jsem přišel s myšlenkou – mít organizovanou a zabezpečenou obranu a zároveň hrát aktivně,“ uvedl na startu přípravy trenér Miroslav Koubek, jenž by v generálce rád viděl nové prvky už více zažité.

„Osobně přípravu hodnotím jako jednu z nejtěžších, jaké jsem kdy zažil. Je to ale logické, musí být znát skok mezi druhou a první ligou. Víme ale, že v sezoně ty dlouhé a intenzivní tréninky využijeme, budeme z nich brát," doplnil Vašulín.

Chrudim zatím v přípravném období válí. Po úvodní remíze s pražskou Slavií si vyšlápla na Jihlavu, Žižkov a v posledním případě i na ligovou Mladou Boleslav. V Chrudimi chtějí být na podzimní část velmi dobře připraveni, výrazná proměna kádru pokračuje, nejčerstvější posilou je bývalý obránce Dukly Praha Daniel Fišl, další příchody z řady hráčů na zkoušku budou jistě potvrzeny v nejbližších dnech.