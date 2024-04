Ano, byl to náš nejlepší zápas v sezóně, jelikož jsme po třech zápasech nezískali plný zisk bodů. Jak říkám, byla jasná motivace poprvé porazit Miřetice.

Dá se říct, že to byl váš nejlepší výkon v sezoně? Vyšlo to ideálně?

Před utkáním jsme věděli, že nás čeká nejtěžší utkání v sezóně. Jediné, o co nám šlo bylo porazit doteď neporazitelné Miřetice, a to se nám díky skvělému výkonu podařilo. V utkání rozhodla produktivita a přesné střelecké pokusy. Také bych pochválil domácího brankáře Dostála, který chytil v 86. minutě penaltu, čímž jsme se v utkání nedostali pod tlak.

Máte za sebou vítězný šlágr kola s Miřeticemi, ve které jste jako první dokázali soupeře porazit. Co nakonec rozhodlo?

Navíc pro vás to byla první jarní výhra. Co se na začátku jara zadrhlo?

První výhra a hned proti neporazitelným Miřeticím. Důvodem byla špatná příprava, kdy jsme neodehráli žádné přatelské utkání a pouhé tréninky nestačily. Na začátku jara se nám nedařila hrát naše hra, kterou hrajeme každé utkání.

Je už nyní krize definitivně zažehnána?

Doufáme, že teď navážeme na výkon proti Miřeticím a příští kolo snad porazíme třetí Dřenice, které nám dupou na záda.

Jaké jsou vlastně výhledově cíle fotbalu v Kočí? Nekoukáte po krajských soutěží?

Momentálně máme cíl udržet druhé místo. Příští sezónu bychom chtěli přivést mladé kluky, abychom to v Kočí omladili. Po kraji momentálně nekoukáme, jelikož v této sezóně už to na 99% nezvládneme. Příští sezónu se uvidí, kdo ví.

V příštím kole jedete do Dřenic. Bude to další klíčový zápas? Co vás tam čeká?

Klíčový úplně asi ne. Jsme smířený s tím, že postup přenecháme Miřeticím. Samozřejmě chceme každého soupeře porazit, ale s Dřenicema to je vždy gólové utkání. V utkání rozhodne koncovka.