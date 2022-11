Utkání jsme zvládli velmi dobře. Díky dobré přípravě před zápasem a dodržení taktiky hlavně na začátcích obou poločasů. Také nám pomohl celkem rychlý první gól.

V utkání jste se prosadil hned třikrát. Pro vás nejpovedenější zápas podzimní části?

Pro mě určitě. Poslední zápasy jsem neměl moc dobré. Ale před zápasem s Přeloučí jsem měl dobrý pocit a věřil jsem, že se to konečně ,,zlomí".

Michal KnotekZdroj: archiv sportovce

Trefy jste si rozložil do obou poločasů. Jaká byla vaše radost po vstřelení třetího gólu v posledních minutách?

Radost byla velká. Po předchozích neproměněných šancích jsem byl rád, že jsem třetí gól dal. Myslím, že jsem měl v zápase další tři tutové šance, které jsem neproměnil. Takže 50% úspěšnost je celkem dobrá (smích).

Přelouč se podobně jako vy v letošním ročníku trápí. Čekal jste až takhle hladký průběh?

Určitě jsem to nečekal, protože jsme před zápasem v kabině mluvili o tom, že to bude těžký soupeř, který nám nedá nic zadarmo. Ale soupeř byl podle mě dost zaskočený naší aktivitou hned v úvodu utkání.

Můžete popsat vaše trefy a budete si nějakou popřípadě pamatovat déle?

První branku jsem si ,,vybojoval“ sám tím, že jsem zachytil soupeřovu přihrávku středem hřiště, přihrál na spoluhráče, který mě následně našel krásnou přihrávkou mezi obránce a následně jsem měl otevřený prostor na zakončení a díky špatnému postavení brankaře byla přední tyč zcela volná.

Pokračujte…

Druhou branku byla totožná s brankou Slavie Praha v derby se Spartou kde bránící hráč přihrával hlavou brankáři, ale přihrávku jsem vystihl a přehodil brankáře. Třetí byla po centru z brankové čáry, kde jsem předskočil protihráče a zakončil hlavou. Tu druhou branku si asi chvíli pamatovat budu. Povedlo se mi gólmana hezky přehodit z prvního doteku.

Jak reagovala kabina na vaši kanonádu?

Kabina jako vždy argumentovala tím, že to bude drahý a že bylo už na čase abych se taky konečně ,,trefil“.

Kolik vás to bude stát?

Jelikož jsem pokladník, tak to vím přesně. Bude to za 100kč. Jen se bojím více tohoto rozhovoru, protože pokud to někdo zjistí, tak bude dražší než hattrick (smích).

Jak zatím hodnotíte podzimní část, která brzy končí?

Samozřejmě jsme chtěli být v tabule výš, ale v mnoha zápasech jsme měli dost smůly a individuálními chybami jsme dostávali laciné branky a to nás sráželo. Ale myslím si, že herní projev je celkem dobrý a zlepšujeme se.

Trochu píchnu do vosího hnízda. Pomohla vám trenérská změna v počátku podzimní části?

Asi ano. Byl to nový impulz pro všechny.

Pro vás je asi jasným cílem záchrana, že ano?

Určitě. Věřím tomu, že se nám to podaří.

Máte nějaké osobní cíle?

Osobní ambice asi nemám. Soustředím se hlavně na to, abych pomohl týmu.

Jak probíhala vaše cesta do současného týmu?

Cesta vedla rovnou z Pardubic, kde jsem hrál od šesté třídy za mládežnické týmy a poté se přesunul do rezervy A týmu. Po 3 letech v Pardubické rezervě jsem dostal nabídku do Moravan, Pardubiček a Holic. Vybral jsem si Moravany z důvodu známosti s tehdejším trenérem Miroslavem Kalužou a také blízkého pobytu přítelkyně (teď už manželky).

Necílil jste se na kariéru ligového fotbalisty?

Kdysi v dorosteneckém věku jsem si to přál, ale postupem času jsem věděl, že na to výkonnostně nemám.

Krajský přebor je velmi kvalitní soutěž, ale nelákala by vás Divize či vyšší soutěž?

Určitě by mě to lákalo, ale popravdě bych musel mít více času na fotbal a trénink, abych mohl konkurovat hráčům z divizních soutěží.

Jaké máte silné stránky?

Těžká otázka. Asi bych řekl, že těžím z rychlosti a asi i sobectví v zakončení. Bohužel je to někdy na škodu.

Naopak najdete i nějaké slabiny?

Potřeboval bych zlepšit hodně vlastností (smích). Ale asi nejvíc práci s balonem a lepší postavení při rozvíjení útoku.

Máte nějaký oblíbený tým?

Určitě je to anglický Arsenal. Fandím mu od dob Thierry Henryho. Pro mě to byl tým, který hrál hezký fotbal a dával spoustu gólů.

Nějaký vzor byste taky našel?

(vypálí) Thierry Henry. Jeho góly jsou legendární. Jeho kopací techniku jsem obdivoval. Sám se často snažím zakončovat ,,obstřelem“ jako on. Po odchodu z Arsenalu do Barcelony jsem začal fandit i Barceloně. Vzpomínám si i na jeho návrat v roce 2012, kde střídal a hned se prosadil a Arsenal postoupil do dalšího kola poháru.

Pojďme ještě více k vám. Co děláte ve volném čase?

Momentálně jsem novopečený otec a starost o syna je to, co mě dělá šťastným. Je to něco úžasného. Také s manželkou stavíme rodinný dům a to mě také velmi baví, protože si hodně práce uděláme sami. Ale mimo to mám zálibu v jízdě na motorce. Krásně si při jízdě ,,vyčistím hlavu“.

Můžete prozradit čím se živíte?

Jsem vedoucí servisu ve firmě zabývající se elektrocentrálami, drony, E-boardy atd. Je to různorodá práce, která mě baví.

Můžete popsat na jaké pozici hrajete?

Převážně hraji hrotového útočníka, ale občas zaskočím na kraj nebo střed zálohy.

Máte oblíbené zakončení?

Oblíbené zakončení mám, ale málokdy vyjde (smích). Mám rád, když míč lehce za vápnem poskakuje a z doteku zakončuji. Také mě baví přímé kopy za vápnem.