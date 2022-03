Pomocnou ruku jim podal fotbalový klub FC Olympia Hradec Králové hrající momentálně nejnižší soutěž (okresní III. třídu Hradecka) ve spolupráci s FC Hradec Králové, městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem, Krajským fotbalovým svazem Královéhradecka a partnery.

Společnými silami ukrajinskému týmu zajistily ubytování i stravu, včetně možnosti působení žitomirských fotbalistů v českých klubech.

Nový domov mají v Hradci Králové

Zajímavé mezinárodní přátelské utkání přivítá v úterý areál FC Slavia Hradec Králové.Zdroj: pořadateléCelek Žitomiru je ubytovaný v Hradci Králové, kde také v úterý sehraje první přátelský zápas. V areálu Slavie Hradec v Orlické kotlině mu bude soupeřem divizní Náchod. Atraktivní mač startuje v 18.30 hodin.

Mančaft z Ukrajiny čítá 23 fotbalistů, 4 trenéry a manažerku, celkem se tedy jedná o 28 osob.

Pro tým bude zajištěno ubytování, strava, tréninkové podmínky, umístění hráčů do klubů v královéhradeckém regionu (úroveň divize, ČFL, pokud to legislativa FAČR umožní), přátelská utkání, vyřízení administrativních úkonů v rámci pobytu a všech dalších nutností pro pobyt v Hradci. Zároveň by mělo být postaráno o příjezd rodin členů týmu a jejich pobyt v České republice.

Klub FC Olympia Hradec Králové 1901 se na základě návrhu svého předsedy Jiřího Štěpánka a po schválení návrhu představenstvem klubu přihlásil ke společenské odpovědnosti plynoucí ze současné situace na Ukrajině a zajistí v období od 19. března do 30. června 2022 na své náklady setrvání celého týmu FC Polissja Žitomir v Hradci Králové.

Olympia: Chceme pomoci ještě více

„Celou situaci na Ukrajině prožíváme velmi intenzivně. Prostřednictvím dražby sportovních artefaktů pod jménem Davida Undertaker Dvořáka a zároveň za pomoci finančních darů dalších subjektů jsme se podíleli na pomoci organizované společností Nutrend při vypravení kamionu s 33 paletami humanitární pomoci. Stále však máme pocit, že nejen můžeme, ale přímo musíme učinit pokus pomoci více. Rozhodli jsme se proto, že se do této pomoci zapojíme nakolik je v našich silách,“ zní mimo jiné v prohlášení vedení hradeckého klubu FC Olympia.