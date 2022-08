S netrpělivostí čekají na premiérové dějství nováčci, jichž je v krajských soutěžích značný počet. Třeba v Jablonném nad Orlicí to bude v nedělním odpoledni velká událost pro celé město, neboť I. A třída se tam doposud nikdy nehrála a nyní tam k orlickému derby zavítá letohradská rezerva. Protože domácí klub náleží k těm s dlouhodobě s nejvyšší návštěvnosti v kraji, dá se předpokládat, že v hledišti nebude volné místečko…

Ostatně velmi podobně by tomu mělo být ve stejné soutěži v Českých Heřmanicích, i tamní příznivce si konečně dočkali I. A třídy a zahajovací soupeř, jímž je někdejší dlouholetý účastník krajského přeboru z Poličky, je dostatečně atraktivní pobídkou vydat se na stadion.

A ještě pohled do I. B třídy, kde do skupiny B přeřazený Svratouch poprvé poměří síly s rivalem z Ústecka. Je to nováček z Jehnědí a lze důvodně předpokládat, že to bude historicky první soutěžní střet vyslanců těchto obcí na zeleném pažitu.

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina B

Sobota 17.00: Živanice – Zápy. Neděle 10.15: Pardubice B – Jablonec B (hř. K Vinici).

DIVIZE – skupina C

Sobota 17.00: Vysoké Mýto – Liberec B, Letohrad – Benátky nad Jizerou, Dobrovice – Chrudim B. Neděle 17.00: Nový Bydžov – Ústí nad Orlicí, Dvůr Králové nad Labem – Hlinsko.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 17.00: Choceň – Moravská Třebová, Přelouč – Třemošnice, Litomyšl – Česká Třebová, Libišany – Svitavy. Neděle 17.00: Heřmanův Městec – Vysoké Mýto B, Lázně Bohdaneč – Holice, Lanškroun – Moravany, Horní Ředice – Pardubičky.

I. A TŘÍDA

Sobota 17.00: Zámrsk – Skuteč. Neděle 16:00: Jablonné nad Orlicí – Letohrad B, České Heřmanice – Polička. Neděle 17.00: Dolní Újezd – FC Jiskra 2008, Prosetín – Tatenice, Luže – Svitavy B, Proseč – Ústí nad Orlicí B.

I. B TŘÍDA – skupina A

Sobota 17.00: Rozhovice – Stolany, Rosice nad Labem – Přelovice, Hrochův Týnec – Moravany B. Neděle 17.00: Choltice – Nasavrky, Opatovice nad Labem – Slatiňany, Řečany nad Labem – Rváčov, Horní Jelení – Chvojenec.

I. B TŘÍDA – skupina B

Sobota 17.00: Libchavy – Semanín, Lanškroun B – Dobříkov, Kunčina – Pomezí. Neděle 16.00: Sloupnice – Janov, Jaroměřice – Březová nad Svitavou. Neděle 17.00: Moravská Třebová B – Žamberk, Svratouch – Jehnědí.

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Okresní přebor – sobota 16:00: Kerhartice – Mistrovice. Sobota 17.00: Rybník – Řetová, Albrechtice – Sopotnice, Dolní Čermná – Sruby, Verměřovice – Dolní Dobrouč. Neděle 17.00: Choceň B – Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová B – Žichlínek.

III. třída – sobota 13.00: Žichlínek B – Rudoltice. Sobota 15.30: Boříkovice – Černovír. Sobota 16.00: Helvíkovice – Lichkov, FC Jiskra 2008 B – Těchonín (hř. Červená Voda). Sobota 17.00: Kunvald – Klášterec nad Orlicí, Žamberk B – Tatenice B. Neděle 17.00: Libchavy B – Dolní Třešňovec.

OFS SVITAVY

Okresní přebor – pátek 18.00: Polička B – Borová (hř. Rohozná). Sobota 10.00: Jevíčko – Městečko Trnávka. Sobota 17.00: Mladějov – Morašice, Cerekvice nad Loučnou – Opatov, Hradec nad Svitavou – Dlouhá Loučka, Boršov – Dolní Újezd B. Neděle 17.00: Bystré – Horní Újezd.

III. třída – sobota 16.00: Koclířov – Velké Opatovice B. Sobota 17.00: Radiměř – Němčice, Staré Město – Třebařov, Vendolí – Čistá. Neděle 17.00: Sebranice – Linhartice.

OFS CHRUDIM

Okresní přebor – sobota 17.00: Horní Bradlo – Tuněchody, Chroustovice – Načešice, Slatiňany B – Kameničky, Křižanovice – Kočí. Neděle 17.00: Miřetice – Heřmanův Městec B, Dřenice – Chrast, Ronov – Krouna.

OFS PARDUBICE

Okresní přebor – sobota 10.15: Srch – Sezemice. Sobota 10.30: Újezd – Mikulovice. Sobota 14.00: Přelouč B – Roveň. Sobota 17.00: Pardubičky B – Starý Mateřov. Neděle 10.30: Torpedo Pardubice – Rohoznice (hř. Mnětice). Neděle 17.00: Býšť – Ostřešany, Křičeň – Holice B.

III. třída – sobota 17.00: Dašice – Horní Ředice B, Opatovice nad Labem B – Lázně Bohdaneč B, Dříteč – Tetov, Valy – Dražkovice, Lány na Důlku – Jaroslav. Neděle 17.00: Ostřetín – Staré Hradiště, Přelovice B – Rohovládova Bělá.