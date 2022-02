Fotbalový Hradec ožívá, ve hře je totiž postup do semifinále MOL Cupu. O ten si to rozdá Koubkova družina v úterý od 16 hodin v Mladé Boleslavi s vršovickými Bohemians.

„Pohár je pro nás určitě velká motivace. Hradec dlouho v semifinále nebyl, proto chceme vybojovat postup,“ přiznává záložník Jakub Rada. Ten byl ústřední postavou sobotního ligového duelu s Českými Budějovicemi, když zaznamenal dvě branky a měl hlavní zásluhu na vydřené remíze 2:2.

Votroci si zahrají čtvrtfinále poháru po čtyřech letech. Tenkrát ho nezvládli, doma nestačili na Zlín.

Teď jsou však v jiné pozici. Hradci se daří v první lize, když je v klidném středu tabulky, v osmifinále MOL Cupu navíc překvapil, dokázal totiž porazit favorizovaný Baník Ostrava (2:1).

Východočeši odehráli s Bohemkou v letošní sezoně jedno vzájemné utkání. V úvodním kole nejvyšší domácí soutěže došlo na dělbu bodů po výsledku 1:1.

Zápas může být o to vyhecovanější, že už dávno před jeho startem vzplály negativní emoce. Řídící komise Top soutěží Fotbalové asociace České republiky totiž změnila pořadatelství. Místo toho, aby se zápas hrál v Hradci na Bavlně, ho přesunula do Ďolíčku z důvodu vyhřívaného trávníku. To si východočeský tým nenechal líbit a proti rozhodnutí komise se úspěšně odvolal. Nakonec se tak bude hrát v mladoboleslavské Lokotrans Aréně.

„Na zápas se moc těším a těší se i celý tým, je o co hrát,“ uvedl hradecký útočník Daniel Vašulín. Vítěz dnešního duelu vyzve o postup do finále Slovácko. Pro oba tradiční kluby je to bezpochyby velká výzva.

Do semifinále domácího poháru se Votroci mohou probojovat poprvé od sezony 2005/2006. Povede se jim to?