DIVIZE C

Trutnov - Chrudim B 1:6

Jan Zvolánek, trenér MFK Chrudim B: „Utkání bylo pro nás extrémně důležité, protože jsme se již potřebovali výsledkově chytit. Kluci k utkání přistoupili s maximální koncentrací a na hřišti jsme se prezentovali skvělým týmovým výkonem, ze kterého vyniklo několik nadstandardních individuálních představení. Vysoký výsledek je zásluhou skvělou prací nás všech.“

I. A TŘÍDA

Slatiňany - Opatovice 2:1

Jaromír Hanuš, sekretář Slatiňan: „Ve velkém vedru se odehrál vyrovnaný zápas dvou soupeřů ze středu tabulky. Naši ve značně oslabené sestavě pod vedením nového trenérského triumvirátu proti zdatnému nováčkovi podali zodpovědný a hlavně bojovný výkon, který tentokrát na asi fotbalovějšího soupeře nakonec stačil. Zkušený protivník na aspoň bod nedosáhl možná i proto, že ve druhé půli neproměnil pokutový kop. Naši hráči se vydali ze všech sil a výhra se určitě cení.“

Polička - Rozhovice 1:3

Radek Valenta, trenér Rozhovic: „Další utkání v pekelném počasí proti velmi zkušenému týmu nás čekalo v Poličce. Úvod zápasu jsme nezachytili a v páté minutě byli potrestáni inkasovanou brankou. O dalších deset minut později mohlo být ještě hůře, kdy jsme čelili pokutovému kopu, který Barva efektně zneškodnil. To nám naštěstí dodalo patřičný impulz naší hru zlepšit. K tomu jsme navíc dokázali snížit ve 23. minutě, kdy se prosadil Žalud. Do poločasu byla hra vyrovnaná bez šancí na obou stranách. Ve druhé polovině jsme se zlepšili, přidali na tempu i organizaci hry a domácí de facto nepouštěli k naší brance. V 72. minutě vybojoval míč napadáním rozehrávky Holý pro Žaluda a ten se nemýlil. Domácí se snažili o vyrovnání, ale obranná činnost celého týmu šlapala bezchybně. Definitivní tečku zapsal Žalud a tím zkompletoval hattrick. Velmi cenná výhra na venkovním hřišti, o které rozhodl především charakter týmu. Díky patří také našim fanouškům.“

1. B TŘÍDA

Svratouch - Stolany B 0:5

Martin Pavlík, trenér Svratouchu: „Další utkání se soupeřem, který nás vždycky vyškolí. Zápas na šance vyrovnaný, možná jsme měli i o šanci více, ale i přesto dostaneme nařezáno. Rozhoduje kvalita v zakončení a v tom jsou Stolany nejlepší, a proto vyhrávají rok co rok soutěž a většinu zápasů. Mě mrzí výsledek, protože tak špatný výkon jsme určitě nepředvedli, ale bohužel. Musíme se oklepat a pokusit se zabojovat v Přelovicích.“

Miroslav Hluchník, trenér Stolan: „Těžký zápas, pro domácí možná krutý výsledek, ale z našeho pohledu zasloužené tři body. Svratouch hrál poctivou, osobní obranu, šance si vypracoval asi po půlhodině hry, jak už to u nich doma bývá, po sérii dlouhých autů, standardních situacích, zachránila nás i tyč, my odpověděli střelou do břevna. Poločas jsme vyhráli 1:0 a zápas byl otevřený, ve druhé půli jsme ovšem dvakrát brzy udeřili a tím zápas zlomili ve svůj prospěch. Poté jsme domácím nabídli vlastními chybami v rozehrávce šanci na zkorigování výsledku, třetí nulu vzadu za sebou jsme ale uhájili.“

Hrochův Týnec - Rváčov 0:3

Aleš Meloun, předseda Rváčova: „V utkání jsme v žádném případě nebyli lepším týmem a zejména ve druhém poločase jsme těžili pouze ze skutečnosti, že domácí ani z nejvyloženějších šancí nebyli schopni trefit branku. My jsme své tři polopříležitosti proměnili, a tak si odvážíme tři body.“