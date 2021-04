Slávistický sen o postupu do semifinále, případně finále Evropské ligy (dokonce se hovořilo i o celkovém triumfu) se rozplynul. Vystřízlivění přišlo velmi rychle. Odveta v Edenu byla rozhodnutá za pětadvacet minut, kdy Arsenal zasypal červenobílé třemi brankami (jedna ještě nebyla uznána). Hra Sešívaných se sesypala jako domeček z karet.

UEFA Evropská liga - čtvrtfinálový zápas FK Slavia - Arsenal | Foto: CPA

Kde byl kámen úrazu? Proč to oproti předešlým zápasům tentokrát nevyšlo? Slavia se hlavně nepoučila z prvního utkání na Arsenalu. To sice skončilo skvělou remízou 1:1, která dávala optimistické vyhlídky do odvety, jenže už tehdy byli Pražané ohromně pasivní, hned od úvodních minut. Nebýt žalostné produktivity domácích, mohlo to klidně skončit 4:1 a nebylo o čem. Jen díky obrovské porci štěstí byl výsledek 1:1. Slavia začala pořádně hrát až po obdržené brance v závěrečné desetiminutovce.