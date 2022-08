Začněme však u zástupců v divizních soutěžích. Fotbalisté z chrudimské rezervy dlouho čekali než začnou jejich novou etapu kariéry. V předešlém ročníku jim však postup vyšel a hned v prvním utkání sezony narazili na soupeře jednoho z nejtěžších. V prvním kole je čekal výjezd do Liberce, kde se střetli s rezervou ligového celku, který se v loňském roce poroučel z ČFL. Slovan posílený o několik hráčů z hlavního mužstva v prvním poločase dominoval a dominanci potvrdil vstřelenou brankou těsně před poločasovým hvizdem. Chrudim se ve druhé půli zlepšila, ale na vyrovnávající trefu to však nestačilo.

Hlinsko je již tradičnějším účastníkem čtvrté nejvyšší fotbalové ligy. V prvním utkání sezony přivítalo na svém hřišti fotbalisty z Nového Bydžova. Fanoušci mohli být nadšení, protože jejich „miláčci“ v prvním střetnutí těsně zvítězili a vybojovali první tři body do divizní tabulky nové sezony.

Liberec B – Chrudim B 1:0

Miroslav Teplý (trenér Chrudimi B): „První divizní utkání nás čekal velmi těžký soupeř, posílený hráči z kádru A týmu a byli jsme si vědomi, jak náročná práce nás čeká. První půle jde za domácím celkem co se držení míče a šancí týče, ale bez efektu. Bohužel jsme jim sami situaci ulehčili velmi kuriózní vlastní brankou v nastaveném čase před odchodem do kabin. O poločasové přestávce jsme si říkali, že nepředvádíme vůbec špatnou hru a že můžeme být ještě lepší, což kluci na hřiště přenesli a předvedli. Tak, jak nás v první půli podržel Lukáš Mrázek, který zneškodnil i pokutový kop, tak to samé předvedl domácí Pešl, který se nejprve pouze ohlédl za Bauerovou hlavou do tyče a následně neuvěřitelně zlikvidoval dorážky Zvolánka a Tlapáka. To byly opravdu trestuhodně zahozené šance. Navíc byl za chvíli velmi blízko branky i Zikmunda a po něm na zadní tyči Drahoš, ale opět se síť nerozvlnila. Poslední velkou šanci měl opět Tlapák, ale i když udělal na přední tyči vše správně, tak Pešl opět vytáhl skvělý zákrok. Nakonec tedy rozhodla i přes možnosti domácích vlastní branka, což je odstupem času ještě více bolestivé, ale se vší pokorou se dá říci, že body z Liberce nebyly tak daleko, jak se před utkáním mohlo zdát. Máme za sebou první duel, který nám nastavil určité věci a postupně budeme poznávat, jak se můžeme v letošní velmi kvalitní Divizi C prezentovat. Předvedli jsme týmový výkon, byli jsme organizovaní a kluci opravdu celý zápas dřeli, s čímž jsem velmi spokojen.“

Hlinsko – N. Bydžov 2:1

Martin Slavík (trenér Hlinska): „Čekali jsme, že půjde o rychlostně vybavené mužstvo, které zdobí rychlý přechod do protiútoku, a to se potvrdilo. Snažili jsme se to eliminovat a, vzhledem k výsledku, se to i podařilo. Byl to, řekl bych, nadstandardní divizní zápas, vysoká návštěva, do posledních chvil nebylo rozhodnuto. Vstup do sezony proti kvalitnímu soupeři, který se v této soutěži rozhodně neztratí, je za námi, můžeme být výrazně spokojení a vstupní tři body nám již nikdo nevezme.“

Krajský přebor v novém kabátu

Tak by se dal shrnout další ročník této soutěže. Chrudimská rezerva vzala výzvu hrát Divizi. Chrudimských zástupců v přeboru ubylo o postupující rezervu, ale také o sestupující Luži. Kdo však zůstal, tak to je Třemošnice, která v prvním střetnutí narazila na nového účastníka Z Libišan. Na domácím hřišti obdrželi tamní fotbalisté pět branek a prohráli ve výsledku třígólovým rozdílem.

Druhý ze zástupců, a to Heřmanův Městec, sahal po bodovém zisku ze hřiště Pardubiček, ale na remízu nakonec nedosáhl, když domácí vsítili rozhodující trefu těsně před závěrem utkání. Heřmanův Městec tak v prvním venkovním utkání sezony na body nedosáhl a šanci na reparát má příští týden na domácí půdě.



Pardubičky – H. Městec 3:2

Stanislav Mach (asistent trenéra Heř. Městce): „Na to, že to bylo první mistrovské utkání, tak to byl kvalitní zápas. První poločas jsme neproměnili několik šancí, nechali si dát branku do šatny, na kterou jsme soupeři de facto vlastní hrubou chybou nahráli. Po pauze byl soupeř lepší a dal rozhodující gól tři minuty před koncem. Zápasu by zřejmě slušela remíza.“

Třemošnice – Libišany 2:5

Miroslav Šindelář (asistent trenéra Třemošnice): „Soupeř byl lepší, vyspělejší a fotbalovější. Bylo na něm vidět, že jeho hráči mají velké zkušenosti z vyšších soutěžích. Pro nás to bylo těžké, někteří naši hráči hráli na hranici svých možností, ale na kvalitního soupeře z jiných sfér to bohužel tentokrát nestačilo.“