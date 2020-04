Fotbalové kluby na všech úrovních řeší, co bude s rozehranou sezonou. I Pardubice, které na začátku března vyhrály v úvodním jarním utkání ve Vlašimi. Pak byla druholigová soutěž kvůli pandemii koronaviru přerušena. Co bude dál? Stále nic jistého.

„Bojuje se s pandemií, nic podobného jsme nezažili. Co bude, zatím neví nikdo,“ říká Vít Zavřel, sportovní manažer FK Pardubice.

Objevují se různé myšlenky, padají návrhy. Komunikují kluby mezi sebou a samozřejmě i s Ligovou fotbalovou asociací, která obě nejvyšší fotbalové soutěže v Česku řídí.

„Co se týče Ligové fotbalové asociace, tak panuje shoda, že uděláme vše pro to, aby se sezona v profesionálním fotbalu dohrála,“ řekl Zavřel v jednom z pořadů klubové TV Vinice.

Vše samozřejmě záleží na vývoji situace kolem pandemie. Pokud by se sezona mohla ještě rozjet, hrálo by se až do letních měsíců. „Samozřejmě se stále řeší termínovky, neustále se posouváme v čase. Nepůjde to do nekonečna, i když UEFA udělala pro národní soutěže maximum, když odsunula Euro. Tím získáváme další prostor a bavíme se o tom, aby soutěž začala v červnu a dohrávala se v červenci, při nejhorším ještě v prvním týdnu v srpnu,“ prozradil Zavřel jednu z pracovních verzí.

To by znamenalo, že nový ročník by začal netradičně až během září. Na klíčové rozhodnutí ovšem především čeká rozehraná sezona, která nyní stojí.

„Chceme udělat maximum, aby se první a druhá liga dohrála. Těch důvodů je hodně. Kvůli partnerům, televizi a fotbalu udělejme vše pro to, ať se soutěž dohraje. Pokud se to nezvládne, tak bude fotbal ve velké krizi, minimálně v horizontu dvou tří let,“ naznačil Zavřel.

Fotbalisté právě dokončují třetí týden individuální přípravy. Plán plní každý sám v místě svého bydliště.

„Pokud to dovolí krizový štáb a další nařízení, tak bychom od května snad měli fungovat zase jinak. To se bavíme samozřejmě o A týmu,“ uvedl Zavřel.

V květnu společná příprava, od června znovu mistrovské zápasy. To je jeden ze scénářů. „Jestli to je padesát na padesát? Možná ani ne, uvidíme,“ dodal sportovní manažer Pardubic.

A co další fotbalová patra? Osudem amatérských soutěží (od ČFL níže) se bude zabývat Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR. Stanovisko se očekává v příštím týdnu.