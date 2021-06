Na listině kandidátů na valnou hromadu v Nymburku jsou z Pardubického kraje Roman Žďárský, jenž usiluje o funkci předsedy Řídící komise pro Čechy, a Zdeněk Šimek ucházející se o pozici v Revizní a kontrolní komisi FAČR.

Fotbal je zároveň politika a mně se nepodařilo sehnat dostatečnou podporu do voleb do Výkonného výboru FAČR. Proto svoji kandidaturu stahuji a budu se o to více věnovat práci v OFS Pardubice a Pardubickém krajském fotbalovém svazu.