Malování přízemi

Umělkyně si pochvaluje především samotný hmatový rozměr tohoto umění, který považuje za střed své tvorby. Vždy chtěla vytvářet různorodé příběhy, které jsou nyní konstruovány díky průnikům různobarevných vláken.

V porovnání se štětcem je však tento způsob vyšívání velice pomalým uměním, při kterém se donekonečna opakují velice podobné stehy. Její výšivky však otevírají nové možnosti práce s přízemi.

Obrazy z dětství

Po smrti své matky vytáhla Cecile Davidovici VHS kazety z dětství a začala se znovu a znovu prodírat událostmi, které se staly už hodně dávno. V procházení starých zážitků, které zdokumentovali její rodiče, našla pro svou současnou tvorbu spoustu inspirativních obrazů. „Začala jsem pracovat především s bavlnou a lnem, protože jsem zjistila, že tyto materiály mi evokují stejné teplo, které cítím, když si vzpomenu na své dětství,“ vysvětluje umělkyně.

„I proto jsem začala používat textil a svou tvorbu posunula trochu jiným směrem. Po matčině smrti jsem potřebovala začít vytvářet něco hmatatelného, co mi umožňuje zakotvit se v daném okamžiku. Cítím obrovskou touhu zvěčnit minulé okamžiky a zachytit vzpomínky podbarvené nepotlačitelnou nostalgií, nevinností a dětskými iluzemi,“ vysvětluje Cecile, která svá díla sdílí i na instagramovém profilu @ceciledavidovici. „Tato série pro mě byla velmi zvláštní. Bylo to jakési oživení vzpomínek novým osobním způsobem a byl to neuvěřitelný léčivý moment. Je to pro mne i způsob, jak vzdát hold mé matce a tomu, co mi předala,“ uvedla nedávno Cecile pro metalmagazine.eu .

Velmi dobrý byznys

Své výšivky, které jí většinou zaberou kolem pěti týdnů, Cecile i velmi úspěšně prodává ve svém obchodě ceciledavidovici.bigcartel.com. Díla, která naleznete v naší galerii, prodává mezi 4 až 9 tisící eur, což je v přepočtu asi 98 až 220 tisíc korun. Lze však zakoupit i levnější variantu její práce v podobě uměleckého tisku, u kterého se cena pohybuje kolem 60 eur, tedy něco málo pod 1,5 tisíce Kč.