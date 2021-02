Centrálním místem každé dílny je vždycky velký pracovní stůl. Měl by být pořádně nasvícený a dobře přístupný z více stran. Vyberte si ho podle toho, jestli preferujete práci s kovem, nebo se dřevem.

Dílna - sen většiny chlapů | Foto: shutterstock

Pokud pracujete více s kovy, budete potřebovat pevný a masivní zámečnický ponk a víceúčelový svěrák. Ten využijete na upevnění materiálu. Hoblici jakožto pracovní plochu oceníte při truhlařině. Domácí dílna by nebyla kompletní bez sady vrtáků do železa, dřeva i zdiva a samozřejmě vrtačky. Ta příklepová hravě splní každý úkol. Součástí základní výbavy by měla být dále bruska, fréza, pila a samozřejmě akumulátorový šroubovák.