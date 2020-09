Na zeleninové zahrádce přichází čas pro sklizeň dýně, celeru, podzimní mrkve, brambor, posledního hrášku a fazolek, cukety a baklažánů, podzimního zelí, květáku spolu se špenátem a mangoldem. Záhony po zelenině pečlivě zryjte a můžete ještě zasít zelené hnojení – jetel, vikev a hořčici, které na jaře zaryjete do půdy.

Oblíbené a osvědčené jsou i směsi, třeba hrách, peluška, oves. Pokud chcete mít letničky a trvalky na zahradě i příští rok, skliďte si z nich semínka. Začátek podzimu představuje ideální dobu na vysazování jarních cibulovin, jako jsou kosatce, bledule, krokusy, sněženky či oblíbené tulipány. Vytrvalé bylinky, které přezimují venku, ke konci měsíce nastelte slámou či listím, aby byly chráněny jejich kořeny. Dokvétají také muškáty v truhlících, je čas je ostříhat a přenést na zimu domů.

Choulostivé fuchsie stěhujte co nejdříve, první větší chlad by je zahubil. Pusťte se do vysazování jehličnanů, nezapomeňte je vydatně zalévat. Můžete také začít přemýšlet o výsadbě nových keřů, jako je maliník nebo ostružiník, kterou je nejlepší provést ke konci měsíce a v říjnu. Posekejte trávník, holá místa dosejte. Trávník byste měli pohnojit speciálním podzimním travním hnojivem. Konec září je ideální pro odvzdušnění trávníku vertikutací.