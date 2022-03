„Po celý náš zápas jsem nevěděl, kolik to v Hradci je. Krátce po mém příchodu do šatny daly ka naší smůle Budějovice gól,“ říká pardubický gólman Dominik Frodl.

Výhru ze zlínského ledu nemůže on ani nikdo jiný z jeho spoluhráčů nějak přeceňovat. V domácím týmu se totiž na ledě objevilo několik juniorů, navíc se zápasem v nohách. Na druhou stranu svěřenci Richarda Krále přestřihli šňůru, na které se pohupovalo, na výborně rozjetý soutěžní ročník, neuvěřitelných osm proher.

„Jsme strašně rádi, že jsme to konečně zlomili. Už v předchozích třech zápasech to mělo z naší strany drajv. Doufám, že to bude odrazový můstek, bohužel, k předkolu,“ lituje propásnuté šance vrátit se do první čtyřky.

V konečném součtu nakonec mezi jeho družinou a tou z jihu Čech rozhodovalo až skóre ze vzájemných zápasů. A hned ve dvou Dynamáci utrpěli dvě nejkrutější prohry sezony.

Není čas nějaké nářky. Pardubičtí hokejisté musí okamžitě zasypat slzavé údolí. V předkole play off totiž vyfasovali houževnatého soupeře, Karlovy Vary.

„Půjdeme zápas od zápasu. V hlavě budeme míz jedno utkání – jednu výhru,“ burcuje před stratem vrcholu sezony Dominik Frodl.

Zdroj: Youtube

