Glosa Zdeňka Zamastila: Takže Dynamo, Let's go switch on!

Switch off. V překladu znamená vypnout. Pro dynamo, je tato funkce více než příznačná. Název pro točivý elektrický stroj si vzal za své pardubický hokejový klub. V jeho případě ale tento stejnosměrný generátor nevypínal lidský faktor zmáčknutím tlačítka. Vypnuli se totiž sami hráči na ledové ploše. Když nebude chtít hlava, tak se ruce i nohy mohou přetrhnout. Pardubice s předstihem čtyř kol opanovaly základní část extraligy. A to byl právě ten kámen úrazu. Ve zbývajících zápasech totiž zaevidovaly jediný bod, a to až po vzedmutí bouře hněvu svých příznivců. Jinak celkem přesvědčivě třikrát prohráli. Optimista si řekne: Nic se neděje, alespoň jsme neukázali soupeřům všechny své zbraně. Pesimista mu namítne: Vypadli jsme z rytmu a bude těžké se na vítěznou vlnu vracet. Jenže stejně jako v prvním případě plní nejdůležitější úlohu mozek rovněž při zapnutí. Pardubičtí hráči jsou si nejlépe vědomi, že play off je úplně jiná „liga“. Ve vyřazovacích bojích se začíná stejně jako při zapínaní strojů od nuly. Tudíž, vězte, že v honbě za mistrovským titulem to budou zase ty staré známé Pardubice. Takže Dynamo Let's go switch on…

Nové republikové maximum

V sezoně 2022/2023, která je pro pardubický klub významná tím, že se v jejím průběhu slaví sto let existence hokeje v Pardubicích, překonalo Dynamo klubový rekord v počtu výher v řadě. Jeho šňůra se zastavila na třináctce. K dorovnání Liberce chyběla jediná. Paradoxně to zatrhli právě Bílí Tygři. Ještě ve dvou případech, které spolu úzce souvisí, měnilo rekordní tabulky. Ve venkovních zápasech zaznamenalo dvacet výher, čímž odsunulo na druhou příčku východočeského rivala. Přitom Hradec Králové se na ní vyšplhal teprve vloni. To samé platí pro bodový zisk. S padesáti osmi body předčilo o čtyři Mountfield i Třinec.

A těch přepsaných čísel mohlo být více. To by se však nesměli pardubičtí hokejisté po definitivním potvrzení prvního místa definitivně vypnout. Přitom stačilo jediné vítězství, aby překonali klubové maximum v počtu výher v základní části. „Pouze“ tak dorovnali cifru 37. Slušně našlápnuto měli také k pořádnému průvanu v první trojce celkového počtu bodů. Ze čtvrtého místa ztráceli na vedoucí Liberec čtyři kola před koncem jedenáct bodů. Tím, že si připsali už jen jediný, neohrozili ani druhý Hradec (116) i třetí Třinec (114). Ba co více okradli se také o klubový rekord, který tak nadále činí 111 bodů.

V letošní sezoně se počet pardubických bodů totiž zastavil na čísle na 108. Hráči s hranatým déčkem na prsou zvedali tedy vítězně ruce nad hlavy sedmatřicetkrát. Z toho slavili v devětadvaceti případech po uplynutí základní hrací doby. Jakmile se muselo rozhodnout až v dalším pokračování zápasu, uspěli čtyřikrát do pěti minut a čtyřikrát v dovednostní disciplíně. Naopak před soupeřem se muselo sklonit patnáctkrát. Deset utkání mu proklouzlo mezi prsty po šedesáti minutách, další tři v prodloužení a dvě v nájezdech.

V poslední čtvrtině základní části se také konal slavnostní galavečer ke sto letům Dynama.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Bodově nejhorší kvartál

Čtvrtou čtvrtinu základní části si pardubičtí hokejisté za rámeček nedají. Vzhledem k těm předchozím. Za třináct posledních kol nashromáždili pouze dvaadvacet bodů. Před tím: 26, 31 a 29. Připsali si v ní sedm výher a pět proher v základní hrací době. Tu šestou jim „zajistila“ nezvládnutá penaltová loterie. Pro zajímavost: doma rupli třikrát ze šesti případů.

Ve čtvrtém díle Dynamo propálilo brankáře soupeřů 41 krát, čímž dorovnalo úvodní kvartál. Ve druhém přidalo o dvě branky více, naopak ve třetím vsítilo „jen“ čtyřiatřicet gólů. Co se týče obdržených branek, tady si Pardubice pohoršily. Ve čtvrté epoše inkasovaly čtyřiatřicetkrát, čímž neslavně překonaly tu první, kde kapitulovaly sedmadvacetkrát. Pro doplnění: ve druhé dostaly 25 gólů a ve třetí 24 branek.

Dynamo v závěrečné části Tipsport Extraligy ocenilo také svého historicky nejlepšího střelce Petra Sýkoru vyřazením jeho legendárního čísla 37.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Lepší v nepřátelském prostředí

Do očí bijící je celková bilance domácích a venkovních zápasů. V případě čtrnácti týmů se vždy jedná o šestadvacet střetnutí. Před převážně naplněnou enteria arenou to Pardubicím z nějakých důvodů nešlo tolik jako na cizí půdě. Jejich příznivci si užili „jen“ sedmnácti vítězství, z toho třinácti v normální hrací době. To vše značilo padesát bodů. Doma padly v devíti případech, z toho šestkrát je vyprovázel do kabin závěrečný klakson. Není divu, že na prvenství v tomto hodnocení museli „jižní“ Východočeši zapomenout. Ale ten kdo vyjel s pardubickým hokejem ven, měl více jak z poloviny duelů důvod k juchání. Dynamo v nepřátelském prostředí uzmulo hostitelům hned padesát osm bodů. Celkem vyhrálo dvacetkrát, když šestnácti vítězství dosáhlo už po šedesáti minutách. Prohry by se daly spočítat na prstech dvou rukou. Nebýt nepovedeného závěru základní části stačila by jediná. Celkem jich bylo totiž šest, z toho čtyři v nejkratším možném termínu.

Pardubičtí střelci donutili podívat se brankáře soupeřů za svá záda ve 159 případech. Nachlup stejně jako Vítkovice, a tak se o primát v tomto oboru podělili. Průměr na utkání činí 3,06 gólu. Protivníci zamířili do černého v pardubickém terči 110 krát, což dělá v průměru 2,12 branek na zápas.

Dynamo se chystá na play off. Poslední zápasy především ukázaly, že Pardubicím se vytratila produktivita. Zdroj: Ladislav Adámek

Dominance v plus/minus

Střílení branek mají v popisu práce v drtivé většině útočníci. Pardubice jsou zářným dokumentem toho, že tým na první místo nemusí vytáhnout jedna, dvě osobnosti. Dynamo je sice prošpikováno, na české poměry, hvězdami, ale v konečném pořadí střelců po základní části to tak nevypadá. Nejlepší z nich, Tomáš Zohorna figuruje až na 22. místě, když síť za gólmany protivníků napnul patnáctkrát v devětačtyřiceti utkáních. Stejně jako Lukáš Sedlák, který má však na svém kontě o plných pětadvacet zápasů méně. Na dvojciferný počet se mezi útočníky dostali ještě: Lukáš Radil (14), Robert Kousal (12), Tomáš Vondráček (12, z toho 3 v Karlových Varech), Robert Říčka (11), David Cienciala (10). Nejlépe střílejícím bekem byl Peter Čerešňák s osmi zásahy. Následovali ho Jan Košťálek (7) a Tomáš Dvořák (6). Pro zajímavost: hned sedmnáct hráčů se trefilo minimálně třikrát.

Klubové kanadské bodování vyhrál v základní části Radil se čtyřiceti body (14+26). Další pořadí: Zohorna (15+23), Kousal (12+21), Košťálek (7+23), Čerešňák (8+21), Sedlák (15+12).

Z výše uvedeného je vidět, že nejlepšími nahrávači jsou Radil a Košťálek se třiadvaceti asistencemi.

Velmi ceněnou disciplínou jsou v hokeji body plus/minus. Tedy body získané či ztracené na ledové ploše při vstřeleném i inkasovaném gólu. V nich pardubičtí hokejisté těžko hledali konkurenty. Především jedna útočná lajna nepustila mezi forvardy nikoho na pomyslné stupně vítězů. Bodování opanoval Radil za 29 kladných bodů, druhý skončil Zohorna (27) a třetí Kousal (23). Za zády s Čerešňákem, který rovněž nasbíral 27 bodů.

Lukáš Radil letos vstřelil vůbec svůj první hattrick v Tipsport Extralize. Po zásluze také vyhrál pardubickou tabulku kanadského bodování.Zdroj: Ladislav Adámek

Nejvíce výher dosáhl Will

V základní části důležitou a v play off nejdůležitější roli zastávají gólmani. Pardubice nasadily do hry čtyři brankáře. Nejvytíženějším se stal Roman Will. Mezi tři tyče se postavil devětatřicetkrát. Inkasoval osmdesát dva branek, s průměrem 2,11 na utkání. Zaznamenal tak úspěšnost 92,08 procenta. Mohl se pochlubit nejvyšším počtem vítězných utkání ze všech svých kolegů. Do svého zranění se s ním střídal Dominik Frodl. Nakonec s dostal do brány dvanáctkrát s průměrem 1,37 a procentuální úspěšností 94,61. To je sice nejlepší hodnocení ze všech, nicméně s ohledem na nízký počet odchytaných zápasů také zkreslující. Jednou si za Dynamo zachytala také jednička rezervního týmu Milan Klouček a na konci přestupního okna získaný Jan Růžička.

Roman Will se před play off dočkal nové helmy.

Táhnou doma ale i venku

V dobrém i ve zlém. Pardubičtí fanoušci zůstávají věrní klubu za každých okolností. Letos se jim to vrací v podobě (zatím) snové sezony.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Pardubice byly v základní části absolutně nejlepším celkem v době, když je na ledě plný počet hráčů. Za to v ostatních situacích po celou sezonu pokulhávaly.

Přesilovky. Dynamo v nich vstřelilo 31 branek, což je třetí nejhorší počin. Nicméně možnost početní výhody dostalo jen ve 149 případech (méně už jen Brno). Procentuální využití přesilovek vyhnalo přes dvacítku (20,81). V tomto ohledu mělo šestou nejlepší přesilovku.

Co se týče oslabení, tak pardubičtí hráči byli třetím nejvylučovanějším týmem. Celkem je rozhodčí poslali na trestnou lavici ve 193 případech. V nich obdrželi osmatřicet branek, jako čtvrté nejhorší mužstvo. V procentuálním podílu ubráněných oslabení (80,31) jim ale patří sedmá příčka.

Na bednu naopak Pardubice neochvějně vystoupaly v návštěvnosti. Dvacet šest domácích zápasů přilákalo do ochozů enteria areny 235 227 diváků. To byl průměr 9047 na jedno utkání. Lepší už je jen pražská Sparta (10 837). Nicméně zásluhou toho, že její O2 arena má vyšší kapacitu a tudíž se do ní vejde více hostujících fanoušků. Třetímu Brnu nadělili příznivci Dynama téměř tři tisíce rozdílu na jeden zápas. Hokej v pardubickém provedení táhl i venku. Po Kladnu (zásluhou Jaromíra Jágra) a Brnu lákal jako třetí v pořadí.