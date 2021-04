Brankářský rébus? Nakonec ne. Trenéři Dynama se v klíčové fázi sezony rozhodli pro odchovance Milana Kloučka, jenž nastoupil do všech zápasů play off. Zkušený Konstantin Barulin, jenž přijel v lednu, stihl osm zápasů během základní části.

Spolupráci Kloučka s bývalým ruským reprezentantem trenéři hodnotí kladně. „Určitě by si z toho Milan měl něco vzít. Rozehrávka a práce s holí byla u Barulina fantastická,“ uvedl mimo jiné Richard Král, hlavní trenér Pardubic.

Dalo se vyčíst, že jste hodně věřil brankářovi Milanu Kloučkovi, který v play off odchytal všechny zápasy. Nezklamal vás?

Určitě ne. Bylo to jeho první play off, víceméně první pořádná sezona. Podle mě podával kvalitní výkony. Samozřejmě nám tam ve čtvrtfinále něco napadalo, ale to bylo spíše o tom, že soupeř měl velice dobrý tlak do brány, hráče na brankovišti. V těch situacích tam něco spadne. Když vezmu, jak celkově zápasy odchytal a jak se s tím popral, tak určitě nezklamal.

V minulé sezoně Klouček chytal pravidelně v českobudějovickém Motoru, nyní získával další extraligové zkušenosti, i v play off. Jde po správné cestě?

Myslím, že ano. Vidíme, že se zlepšuje a jeho výkonnost má stoupající tendenci. Pořád je to ještě mladý gólman, který může být ještě daleko lepší.

Záda mu kryl zkušený Konstantin Barulin, který si v play off nezachytal. Jak se srovnal se svou rolí?

Barulin sem samozřejmě přijel s tím, že bude jednička. Je to gólman, který má za sebou velkou historii, chytal i na mistrovství světa. Taky jsme v první chvíli předpokládali, že nám tady tu roli bude plnit. Potom následovaly zápasy, ve kterých jsme s jeho výkony nebyli úplně spokojení. Milan v té době chytal dobře, tak jsme se rozhodli pro něj. Milan měl určitě lepší formu než Baru. Myslím, že to nakonec nějakým stylem přijal. Vycházeli spolu v pohodě.

Byl to nakonec přínos i pro Kloučka, který se od zkušeného brankáře mohl něco naučit?

Zejména rozehrávku a další věci kolem brány. V tom byl Konstantin výborný. Určitě by si z toho Milan měl něco vzít, protože to je možná ještě jeho taková slabina. Rozehrávka a práce s holí byla u Barulina fantastická.