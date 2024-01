Bylo na čase, dalo by se říct. Pardubičtí hokejisté se v posledních utkáních pořádně trápili a čtyři zápasy nedokázali bodovat. To se změnilo v utkání s Jihlavou. Dynamo ve druhé třetině srovnalo nepříznivý stav a připsalo si bod za vydřenou remízu. Na domácí Duklu nestačilo až v samostatných nájezdech, po kterých domácí zvítězili 3:2.

ilustrační foto | Foto: FB/ HC Dynamo Pardubice B

HC Dukla Jihlava - HC Dynamo Pardubice B 3:2 po sn. (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 2. Harkabus (Jelínek, Havránek), 8. Harkabus (Bilčík, Menšík), rozh. náj Havránek – 14. Lichtag (Mikyska, Nedbal), 23. Kaplan (Herčík, Bučko). Rozhodčí: Skopal, Petružálek – Sýkora, Teršíp. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 320. Střely na branku: 36:17. HC Dukla Jihlava: Beran – Bilčík, Strejček, Dundáček, Kolář, Koštoval, Ozols, Chvátal – Čachotský, Pořízek, Cachnín – Harkabus, Havránek, Jelínek – Štefančík, Menšík, Toman – Báťa, Rauš, Brož. HC Dynamo Pardubice B: Honzík – Zdráhal, Bučko, Švec, Nedbal, Voženílek, Tvrdík – Lichtag, Kaut, Hrníčko – Kaplan, Mikyska, Žálčík – Pavlata, Herčík, Zeman – Gromadzki, Fiala, Moník.

Dynamo zajíždělo do azylu Dukly v Pelhřimově. Hosté museli po nepovedeném začátku dotahovat dvoubrankové manko. Na rozdíl jedné branky snižoval Jakub Lichtag, který vstřelil svůj sedmý gól v sezoně. Dynamo zvládlo dobře vstup do druhé třetiny, ve které srovnával na 2:2 Robin Kaplan.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Pardubičtí se mohli v Pelhřimově spolehnout na svého gólmana Davida Honzíka, který pochytal čtyřiatřicet střel soupeře a měl tak velký podíl na bodovém zisku. Zápas došel až do samostatných nájezdů, ve kterých se lépe dařilo domácím, kteří proměnili hned tři nájezdy a Béčko žádný.

Tomáš Jirků (HC Dynamo Pardubice B): Měli jsme velmi špatný vstup do utkání, soupeř byl aktivnější a zaslouženě se dostal do dvoubrankového vedení. Nehráli jsme dobře, nedělali jsme to, na čem jsme se domluvili. Nebyli jsme dostatečně koncentrovaní. Naštěstí jsme si pomohli přesilovou hrou, kdy jsme dali gól na 2:1, to nás dostalo do zápasu. Myslím si, že po vyrovnání na 2:2 byla hra vyrovnaná, přelévala se. Chvíli jsme měli lepší úseky my, chvíli zase Jihlava. Bod pro nás byl za mě zasloužený. Nájezdy už jsou loterie, bohužel z nich máme jen bod.