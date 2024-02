Ve stále „hustější“ situaci ve spodní polovině tabulky druhé nejvyšší hokejové soutěže získali hráči pardubického béčka cenné vítězství. Díky úspěchu na ledě Slavie odskočili poslednímu Znojmu na rozdíl šesti bodů a navíc udrželi pozici v top desítce.

ilustrační foto | Foto: FB/HC Dynamo Pardubice

CHANCE LIGA, 45. kolo: HC Slavia Praha – HC Dynamo Pardubice B 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)



Branky: 5. Brož (Strnad, Klikorka) – 8. Herčík (Žálčík, Rákos), 20. Zdráhal (Kaut, Kaplan), 31. Pochobradský (Zdráhal, Urban), 48. Kaplan (Urban, Kaštánek). Rozhodčí: Barek, Hucl – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 6:7. Využití:1:2. Diváci: 1512. Pardubice B: Honzík – Zdráhal, Tvrdík, Chabada, Nedbal, Kaštánek, Hrádek – Rohlík, Kaut, Hrníčko – Urban, Mikyska, Pochobradský – Herčík, Rákos, Žálčík – Kaplan, Zeman, Rouha.

Pardubičtí měli skvělý vstup do zápasu, když v osmé minutě šli do vedení zásluhou Daniela Herčíka. Dynamo i následně pokračovalo v dobrém výkonu a povedenou úvodní část zakončil gólem z přesilové hry Jan Zdráhal.

Ve druhém dějství se podařilo sice Slavii snížit, když Jaroslav brož prostřelil Honzíka, ale Pardubice si vrátily dvoubrankové vedení hned po dalších pěti minutách, kdy finského gólmana propálil Michal Pochobradský. Ve třetí třetině upravil na konečných 4:1 Robin Kaplan a Dynamo si tak přivezlo z Edenu důležité tři body.

Jan Starý (HC Dynamo Pardubice B): Mně se to hodnotí pozitivně. Vyhráli jsme a máme tři body, které jsme potřebovali, protože teď se nám každý bod hodí. Všichni víme, o co hrajeme. Věděli jsme, že to bude těžké utkání a opravdu bylo. Ale s tím jsme počítali. Jsme rádi, že jsme to zvládli, protože minulý zápas proti Litoměřicím se nám vůbec nepovedl, hlavně co se týče obranné fáze. A to si myslím, že jsme tentokrát zlepšili a díky tomu jsme získali tři body.