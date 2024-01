Bod do pořadí druhé nejvyšší soutěže si ve středečním kole připsali hokejisté rezervy pardubického Dynama. Proti Frýdku-Místku dvakrát vedli, o náskok ale pokaždé přišli a nakonec padli v prodloužení po výsledku 2:3.

ilustrační foto | Foto: HC Přerov

Do vedení šli pardubičtí hokejisté v první třetině. Nejprve přežili oslabení a následně Michal Pochobradský skóroval bekhendem nad beton - 1:0. Hosté stihli vyrovnat ještě přes sirénou, když se po křižné přihrávce trefil přesně k tyči Oskar Haas - 1:1. Jenže přesně 47 vteřin před závěrem si domácí vzali vedení zpět. V mezikruží vypálil dělovku Ondřej Chabada, který se trefil nechytatelně do horní poloviny Mokrého brány - 2:1.

Dynamo mohlo jít znovu do vedení zásluhou Pochobradského, ale pardubický útočník nemířil přesně. Ve druhé třetině sice byli aktivnější hokejisté Frýdku, ale Vomáčka prozatím hájil těsné vedení svého týmu.

To se změnilo až ve třetím dějství, kdy v 49. minutě skóroval Macháček. Utkání následně dospělo až do prodloužení, ve kterém rozhodl o zisku druhého bodu pro tým z Frýdku-Místku Kamil Walega.

Tomáš Jirků (hlavní trenér HC Dynamo Pardubice B): Bezprostředně po zápase panuje velké zklamání, protože si myslím, že jsme celý zápas tahali za delší konec, zejména při hře 5 na 5. Drželi jsme malé vedení, bohužel jsme nedokázali odskočit, i když šancí jsme měli celou řadu, což byl jeden z důvodů, proč jsme to nedotáhli do vítězného konce. Věděli jsme, že soupeř má velmi silné přesilovky, což dneska potvrdili, dali nám dva góly a díky tomu si odsud odvezli dva body. To nás samozřejmě mrzí, ale my se nemůžeme ohlížet zpátky, musíme se soustředit na další utkání, poučit se z chyb a dál pracovat.