Tragický začátek. Pardubický B tým přivítal na domácím ledě lídra tabulky Chance ligy. Ostravská Poruba papírové předpoklady potrdila hned po pěti minutách, když vedla dvoubrankovým rozdílem. Hosté si následně vítězství pohlídali po celý zbytek zápasu a Dynamo tak doma prohrálo 2:5.

Pardubičtí hokejisté nestačili v domácím zápase na první Porubu. | Foto: HC Dynamo Pardubice

HC Dynamo Pardubice - HC Poruba 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Branky a nahrávky: 35. Herčík (Kaplan, Hrníčko), 60. Lichtag (Nedbal, Tvrdík) – 4. Mrázek (Šedivý, Krenželok), 4. Berisha (Honejsek), 26. Mrázek (Šedivý, Krenželok), 45. Berisha (Sedlák, Razgals), 60. Berisha (Razgals, Honejsek). Rozhodčí: Maršálek, Mejzlík – Bezděk, Peluha. Diváci: 379. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Dynamo Pardubice: Vomáčka – Zdráhal, Chabada, Švec, Nedbal, Voženílek, Tvrdík, Kaštánek – Lichtag, Kaut, Hrníčko – Kaplan, Mikyska, Žálčík – Rouha, Pochobradský, Herčík – Pavlata, Zeman, Paleček. HC Poruba: Dolejš – Doudera, Sedlák, Klimíček, Lemcke, Stehlík, Gutwald, Hlaváč – Christov, Střondala, Tvrdoň – Berisha, Honejsek, Razgals – Gřeš, Vachovec, Klímek – Šedivý, Krenželok, Mrázek.

Dynamo vstoupilo do zápasu proti lídrovi nebojácně, ale snaha se jim příliš nevyplatila. Ve čtvrté minutě totiž poprvé přepsali skóre hosté. Odražený puk dorazil za záda Vomáčky útočník Petr Mrázek. Trvalo pouze necelou půl minutu a Berisha propálil pardubického gólmana na bližší tyč.

Svěřenci trenéra Jirků se následně snažili o snížení, ale to nepřišlo ani v první třetině, tak i v úvodu druhé části. O navýšení na 3:0 se naopak na druhé straně postaral druhou trefou v zápase Petr Mrázek, který bekhendovým blafákem přelstil domácího strážce svatyně.

Dynamo se vrátilo do hry díky využité přesilovce. Daniel Herčík střelou pod břevno nedal šanci Dolejšovi. Šanci na snížení měl i Žalčík, ale jeho pokus letěl těsně vedle.

Třetí dějství ale opět vyšlo daleko lépe Porubě. Druhou trefu v utkání nejprve vsítil Berisha, který potrestal odskočený puk na brankovišti. Zdramatizovat chtěl ještě zápas Lichtag, ale Berisha v závěru, kdy Pardubice hrály bez brankáře, trefil odkrytou klec a stanovil tak konečný výsledek 2:5.

Tomáš Jirků (hlavní trenér HC Dynamo Pardubice B): Každá prohra bolí, ale na druhou stranu, i když nás to štve, protože chceme každý zápas zvládnout, tak je to taková ta prohra s hrdostí, kdy kluci předvedli výborný výkon. Měli jsme více ze hry, vytvořili jsme si spoustu příležitostí. Rozdíl byl v tom, že jsme šance neproměnili, soupeř jich neměl mnoho, ale byl produktivní. Ukázala se jejich kvalita zejména v zakončení. Mrzí nás to, pár chyb jsme udělali, ty si zanalyzujeme, poučíme se z nich a máme se od čeho odrazit. Věřím, že v dalším zápase to vyjde.