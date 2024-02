Pardubické Dynamo pod vedením trenéra Tomáše Jirků oslavuje klíčové vítězství nad Znojmem, které znamená záchranu v Chance lize. S nadějí v srdci se nyní tým upíná k možnosti postupu do play off, o kterém rozhodne nadcházející zápas v Sokolově.

Vítězná branka Tomáše Kauta v zápase proti Znojmu. | Video: FB Chance liga

Mise splněna! Trenér Dynama B Tomáš Jirků dostal po odchodu Richarda Krále od týmu jasný úkol. Tím měla být záchrana v Chance lize. Výkony pardubického týmu byly sice jako na houpačce, ale teď již padl na hokejky nadějí klid a po vítězství nad Znojmem mohli tak zahlásit, že jejich mise byla splněna. Svěřenci trenéra Jirků navíc mají stále šanci na play off. O prodloužení sezony budou hrát v Sokolově zítra od 18:00.

Samotný zápas se Znojmem se vyvíjel pro Dynamo dobře, když v první třetině vstřelil první gól pardubického týmu Josef Mikyska. Východočeši ale nezastihl úvod druhé třetiny v nejlepším rozpoložení a Orli dokázali využít jednu ze dvou přesilových her - 1:1. Domácí ale opět udeřili. Už to vypadalo, že se bude hrát opatrný hokej, ale Michal Hrádek se rozhodl jinak a přesným kotoučem našel před bránou Daniela Rákose, který úspěšně zakončil - 2:1.

Také třetí dějství začali lépe hosté a Pavel Jenyš opět srovnal skóre. Dynamo ale nechtělo před domácími fanoušky zaváhat a chtělo jim udělat radost potvrzením záchrany v Chance lize. To se podařilo zkušenému Tomášovi Kautovi. Rozhodující a potvrzující trefu pak vsítil v samotném závěru do prázdné klece Ondřej Rohlík.

„Zápas můžu hodnotit jedině kladně. Je to obrovská úleva pro nás i pro kluky v kabině, protože ten tlak na ně byl obrovský. Chtěli jsme si záchranu zajistit už dřív, to se nám bohužel nepodařilo. Naštěstí jsme to dneska zvládli jako tým, kluci makali od začátku až do konce, a i když tam byly momenty, které šly trochu proti nám – první gól po odrazu od mantinelu – tak jsme to nezabalili, neztratili jsme hlavu. Věřili jsme, že to zvládneme a vyhrajeme. To se nakonec podařilo, takže obrovské poděkování patří klukům do kabiny. Těšíme se na utkání v Sokolově a věříme, že bychom se ještě mohli dostat do play off," hodnotil střetnutí pardubický lodivod Tomáš Jirků.