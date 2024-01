Potřetí v řadě. Dynamo po sérii proher se zvedlo a začíná opět bodovat. Konkrétně po vítězství 2:1 po nájezdech v Třebíči si Pardubičtí připsali již třetí bodový úspěch v řadě. Loterii rozhodl přesným nájezdem Lukáš Žalčík a především exceloval Tomáš Vomáčka, který si během celého střetnutí připsal 25 zákroků.

ilustrační foto | Foto: Michal Vorlíček/HC Dynamo Pardubice

Béčko vstoupilo do zápasu s cílem posunout se na desáté místo v tabulce, což by zajistilo postup do play off. Tento cíl se podařilo dosáhnout! Ve vyrovnaném utkání přehrál rezervní tým Dynama nevyzpytatelnou Třebíč a získal cenné dva body po vítězství v samostatných nájezdech.

Hned první třetina naznačila, že se jedná o vyrovnaný souboj. Brankáři na obou stranách podávali bezchybné výkony. Pardubický strážce svatyně Tomáš Vomáčka měl trochu více práce. Jako první však inkasovali domácí, když se přesnou střelou z mezikruží trefil Dominik Hrníčko.

Fanoušci Třebíče, jichž se do KHNP Arény dostavilo 819, však nemuseli dlouho čekat na odpověď. V 24. minutě totiž vyrovnal Radim Ferda.

Toto byl také poslední gól ze hry v průběhu utkání. O vítězi nerozhodlo ani prodloužení, a tak se šlo až do samostatných nájezdů. V nich exceloval gólman Dynama a rozhodující druhý bod pro Pardubice zařídil přesnou střelou Lukáš Žalčík.