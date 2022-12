Branky a nahrávky: 11. T. Urban, 55. Matýs (T. Urban, Hanousek) – 4. Meluzín (Mat. Novák), 7. Psota (Bořuta, Dočekal), 14. D. Michálek (Ferda, Bořuta), 23. Dočekal (Kříž), 25. Bittner. Rozhodčí: Micka, Grygera – Kučera, Maňák. Diváci: 1222. HC Dynamo Pardubice B: Klouček (Kadlc) –Hanousek, Nedbal, Hrádek, Bučko, Zdráhal (A), Kubíček, Kaštánek –Vildumetz, Rákos, Matýs – Půhoný, Kaut (C), T. Zeman – M. Machač, T. Urban, Lichtag – Kaplan, Belluš, M. Rohlík. SK Horácká Slavia Třebíč: Mičán (Jekel) -Bořuta, Tureček, Kříž, Hunkes, Fajmon, Furch, Poizl –Dočekal (A), Bittner (C), Psota – Holec, D. Michálek, Ferda (A) – Vodný, Šilhavý, Krliš – Meluzín, Maty. Svoboda, Mat. Novák.

Dynamo proti Horácké Slavii od úvodních minut nestíhalo. Již ve čtvrté minutě Pardubice poprvé inkasovaly, když se Zdráhalovi nepodařilo vyvézt puk a jeho chybnou rozehrávku potrestal následně Meluzín. Na druhou trefu hosté dlouho nečekali a v sedmé minutě přidal druhou branku Psota. Naplněný chrudimský stadion táhl Dynamo za snížením. To přišlo v desáté minutě z hole Urbana, který proměnil trestné střílení.

Třebíčtí hokejisté ukázali výbornou produktivitu v závěru první části, kdy na 3:1 v jejich prospěch zvyšoval Michálek.

Ani začátek druhé části zápasu nevyšel domácím hokejistům dle jejich představ. Kloučkovi vypadla hokejka a jeho zaváhání využil ve 22. minutě Dočekal. Po zákroku Belluše následovala pětiminutová přesilová hra hostů, která vedla k jejich páté vstřelené brance. Puk proplul až na číhajícího Bittnera, který přehodil Milana Kloučka. Dynamo hnalo za vyrovnáním celý stadion, ale Matýs po povedené přihrávce Kauta nedokázal zakončit.

Ve třetí části Pardubice lehce ožily, ale více než na jednu trefu se již svěřenci trenéra Baďoučka nezmohli. Korygující branku na 2:5 vsítil po tlaku Matýs.

Dynamo B tak po dvou výhrách na domácím ledě třetí nepřidalo a jejich ztráta na Slavii se prohloubila na deset bodů. Reakce proto přišla záhy a klub zareagoval na nepovedené výkony příchodem nového hráče. Ze Zlína přichází na hostování do konce aktuálního ročníku třiadvacetiletý obránce Václav Bukač.

Václav Baďouček (HC Dynamo Pardubice): „Do utkání vstoupíme tak, že v první třetině uděláme tři hrubé individuální chyby a prohráváme 1:3. Je to pořád dokola, je to o přístupu hráčů. Každý má na zádech svoje jméno a hraje za Pardubice, už tím by mělo být řečeno vše. Od začátku by měli mít hráči jiný přístup, protože nejde začít hrát ve 30. minutě za stavu 1:5. To je samozřejmě pozdě proti jakémukoliv soupeři. Každý si musí uvědomit, o co jde a o co se hraje.“