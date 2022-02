KŘEST OHNĚM

Ještě minulý týden nastoupil ve druhé lize za Hodonín. Jenže při absencích Kašíka a Hufa se gólman Zlína Michal Kořének vydal do Hradce jako jednička.

A Lvi mu letošní extraligovou premiéru ani trochu neusnadnili. Poslední Berany jasně přehrávali a stříleli i góly. Hned v úvodu přesně pálil Orsava, ještě do první sirény zvýšil Smoleňák.

Aktivní výkon Mountfieldu pokračoval i nadále, Zlín byl bezzubý. Jasně to potvrzuje fakt, že v prostřední části vystřelil na branku Novotného pouze jednou! To Kořének se činil a byl to právě on, který i po čtyřiceti minutách držel naděje hostů na úspěch.

Jenže ty třetím hradeckým gólem v zápase utnul McCormack, následně se prosadil i navrátilec do sestavy Perret. První nulu si v druhém utkání za Hradec připsal Novotný, jenž se fanouškům představil jistým výkonem. Nutno podotknout, že moc práce neměl.



Hradec Králové - Zlín 4:0

Fakta – branky a nahrávky: 3. Orsava (Cingel, McCormack), 14. Smoleňák (Lev, Jergl), 56. McCormack (Ščerbak), 59. Perret. Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík – Kajínek, Axman. Vyloučení: 1:5. Využití: 0:0. Diváci: 1000 (omezený počet). Třetiny: 2:0, 0:0, 2:0.

Mountfield Hradec Králové: F. Novotný – Blain, Nedomlel, Pavlík, Pilař, McCormack, Jank, Šalda – Oksanen, Lev, Smoleňák – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Orsava, Koukal, Cingel.

PSG Berani Zlín: Kořének – Gazda, M. Novotný, Suhrada, O. Němec, Ferenc, Kubiš, Hamrlík – Mallet, Claireaux, Honejsek – Zabusovs, Hejcman, Köhler – Sedláček, Makarenko, Okál – Karafiát, R. Veselý, Fryšara.