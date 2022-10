Dvakrát v průběhu utkání se domácí hokejisté dostali do situace, jakou nechtěli dopustit, tedy k nutnosti dotahovat. To se proti Spartě obvykle nevyplácí. Poprvé to bylo po Tomáškově akci při hře čtyři na čtyři, Frodl, který dostal po výborném představení v Olomouci další příležitost, byl bezmocný. Odpověď Dynama přišla před polovinou zápasu, kotouč šel po ose Dvořák – Cienciala - Říčka – odkrytá sparťanská svatyně. Jenže stále ve druhé třetině šly Pardubice znovu do mínusu, Forman procpal zpoza branky puk přes bránící hráče a Frodla, aniž sám pořádně věděl jak, podstatné ale bylo, že skončil za brankovou čárou. A tak znovu tuhá dřina a stahování skóre. Vyšlo to ve 48. minutě, když Radilovu individuální akci dotáhl do gólového konce Kousal. A více gólů ze hry nepadlo, byť slibných šancí bylo habaděj, ale ani přesilovka v prodloužení Dynamu k obratu nepomohla. Co naplat, do akce museli nájezdníci a moc jim to nešlo, teprve v páté sérii předvedl úspěšné zakončení Horák a to byla trefa znamenající druhý bod mířící do hlavního města.