Boj o co nejlepší pozice před play off pokračuje

KRAJSKÝ HOKEJ: Po sváteční přestávce pokračuje hned o první lednové neděli krajská hokejová liga. Ještě šest kol zbývá do konce její dlouhodobé části a potom bude jasno o složení prvního kola vyřazovacích bojů. Play off v únoru a březnu, to bude ten skutečný vrchol sezony.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar