Branky: 4. Hašek (Jiránek, Jandus), 7. Veselý (Illéš), 10. T. Jáchym (Jandus), 47. Staněk (V. Burian, Jandus) – 8. Pochobradský (M. Machač, Kubíček), 9. Kaplan (T. Svoboda, T. Urban), 23. M. Rohlík (Rouha, Lichtag), 23. Kaut (T. Svoboda, Drtina), 65. Kaplan (Lichtag, Hrádek). Rozhodčí: Micka, Koziol – Hanzlík, Kráľ. Diváci: 911. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Střely na branku: 34:30 (14:13, 7:10, 12:6). Zblokované střely: 10:6. Vhazování: 35:29. Průběh utkání: 2:0, 2:2, 3:2, 3:4, 4:4, 4:5. Prostějov: Němeček (Pavelka) – Bartko, Valenta, Malák, Poledna, Staněk, Pěnčík, Hamšík – Jiránek, Jáchym, Jandus – Burian, Ostřížek, Hašek – Slanina, Venkrbec, Maruna – Veselý, Vlach, Illéš. Dynamo Pardubice: Klouček – Bukač, Zdráhal, Hanousek, Hrádek, Kubíček, Drtina – Kaplan, Kaut, Svoboda – O. Rohlík, Urban, Štetka – Rouha, Lichtag, Machač – M. Rohlík, Pochobradský.

Nutno říct, že diváci v prostějovské hale se rozhodně nenudili. Domácí totiž otevřeli skóre již ve čtvrté minutě. Ta správná „divočina“ však přišla až záhy v sedmé minutě. To Prostějov nejprve zvýšil na 2:0 zásluhou Veselého.

Pak si ale vzali slovo hosté. Na 2:1 snižoval po deseti vteřinách Pochobradský. Kaplan navázal na svého spoluhráče o další minutu později a skóre bylo opět vyrovnané.

Tento stav dlouho nevydržel a velmi produktivní první část zakončil brankou domácí Jáchym.

Ve druhé části po gólech Kauta a Rohlíka šli hosté poprvé v zápase do vedení. V úvodu třetí části ale srovnal na 4:4 Staněk a nakonec utkání dospělo až do prodloužení. V něm rozhodl o dvou bodech pro Dynamo B Robin Kaplan.

David Havíř (HC Dynamo Pardubice B): „Byl to další ze zápasu, kdy hrajeme jak kdyby to bylo play off. Od gólmana až po posledního hráče to bylo výborně odpracované. Měli jsme dobré i horší pasáže, kluci ale dneska dřeli a myslím, že si po právu zasloužíme dva body. Další gratulace do kabiny."