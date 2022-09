„Určitě se to promítne do uvolněnější nálady v týmu. Zažil jsem dvě výměny trenérů. Do prvních zápasů přinesly impuls. Každý se chtěl novým trenérům ukázat a předvést svůj nejlepší hokej. Sám jsem zvědavý, jak jim to půjde,“ přemítá pardubický obránce Peter Čerešňák.

Pro něj je duel specifický. Žádný jiný z jeho spoluhráčů nebude mít takovou vnitřní motivaci. S nadsázkou řečeno, se bude muset pekelně soustředit na to, aby si při příchodu na zimák nespletl kabiny…

„Velmi se na zápas těším. Jsem plný očekávání, jak se bude utkání vyvíjet. Vždyť po šesti letech přijedu do Plzně poprvé jako soupeř. Bude to pro mě zase něco nového a také trochu zvláštní situace,“ přiznává.

Pardubicím se v Plzni nikdy nehrálo lehce. Škodováci po „staletí“ předvádějí bojovný hokej, který umějí protkat technickými kousky.

„Plzeň vždy produkovala agresivní hokej. Noví trenéři možná něco změní, tohle ale ne. Navíc na začátku sezony mají všechny týmy hodně sil. Nasazení a bruslení v tom se jim musíme minimálně vyrovnat,“ velí slovenský bek s přezdívkou Čerko.

Na Dynamo jak kšandy

Jeho nový zaměstnavatel má letos ty nejvyšší cíle. Velmi rychle se po republice rozkřiklo, že v jubilejní sezoně vážně pomýšlí na titul. Někde si to dokonce vykládají tak, že Dynamo nic jiného nezajímá. Viďte pane Jágře!

Jedno je ale jisté, na Pardubice se bude chtít každý vytáhnout jako kšandy…

„To je něco, s čím se budeme muset vyrovnat. Asi po celou sezonu. Čím dříve přijdeme na to, jak si to v hlavách nastavit, bude to pro nás lepší. Každopádně s tím počítáme hned od začátku sezony,“ podotýká Peter Čerešňák, který dodává: „Zažil jsem to v opačné podobě v Plzni. Když k nám měla přijet Sparta nebo Třinec, tak jsme se vždycky chtěli na ně vytáhnout. Bylo to o daleko vyšší motivaci. Teď s ní Plzeň vyrukuje na nás."