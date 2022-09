„Byla tam spousta organizačních věcí, které se museli vyřešit. Jako například vyřešení, kde budeme hrát. Za což děkujeme klubu HC Chrudim. Jejich tým se neruší a bude hrát krajskou ligu,“ uklidňuje tamní fanoušky Tomáš Rolinek.

Obrovská výhoda

Tento dlouholetý pardubický kapitán řešil mnoho záležitostí ohledně vzniku nového týmu. Nebylo to jen místo, kde jeho mužstvo bude působit, ale také samotné složení kádru.

Do „Béčka“ však zamířilo hned několik staronových tváří, které v červeném či bílém dresu působili.

„Bylo to náročné léto, ale poprali jsme se s tím. Tým jsme složili tak, aby tam byly zkušenosti i dravé mládí. Chtěli jsme převážně pardubické kluky,“ vysvětluje, jak probíhalo skládání nového pardubického kádru.

Mít rezervní mužstvo ve druhé nejvyšší hokejové soutěži, to se jen tak nikomu nepoštěstí. Petr Dědek si však tento malý sen splnil a může být za to rád, protože výhody jsou obrovské. Fanoušci mohou vyjma svých „miláčků“ z hlavního mužstva podporovat i prvoligový tým, který působí hned ve vedlejším okresním městě.

Většina výhod však je přímo spojená s klubem.

„Pro klub to má samozřejmě veliký vliv. Můžeme rozehrávat zraněné hráče a juniory. Když to dobře nastavíme, tak to může být zásadní,“ přibližuje sportovní manažer pardubického B týmu Tomáš Rolinek a dále pokračuje ve vysvětlování: „Hlavní osoba, která rozhoduje, je Radim Rulík. Kluci v B týmu si svým výkonem musí říct o to, aby dostali šanci v extralize. Chceme aby byli vždy stoprocentně připravení, aby mohli v prvním týmu kdykoliv zaskočit. Konkurencetu bude velká.“

Chance liga startuje již dnes a Tomáš Rolinek má jasno, jak by sezona pro jeho tým měla vypadat. „Byli bychom rádi, kdyby se nám dařilo, vyhýbala se nám zranění a mohli hrát v klidném středu tabulky,“ věří hlavní tvář Dynama B

Sportovního manažera pardubického "Béčka" doplňuje i hlavní lodivod.

„Sledovali jsme je ve dvou zápasech. Určitě tam pojedeme s bojovnou náladou a budeme si chtít odvézt nějaké body. Bude nás ctít pohyb a disciplína, což jsou faktory, které nás můžou dovézt k bodům. Bude to pro nás historicky první soutěžní utkání, takže doufám, že dopadne dobře," říká pro klubový web Havíř.