Tohle nejspíš nikdo nečekal. Radim Rulík udělal v Pardubicích kus práce a vrátil hokeckeytown zpět na ty nejvyšší pozice v Tipsport Extralize. Však v letošní sezoně vybojoval se svými svěřenci pohár za základní část a následně bronzové medaile v play off. Jeho tým však narazil na Třinec, který zatím na tu úplně nejvyšší příčku nikoho nepustil. Dynastii tam vytvořil Václav Varaďa. Od hokeje si dal roční pauzu a je připraven vrátit se na lavičku. Na východ Čech ho údajně zlákal Petr Dědek a pověstný Buldog tak bude mít šanci tvořit nového velikána. A kam zamíří Radim Rulík? Ten dle dostupných informací chytil laso ze Sparty Praha, kde by měl tvořit dvojici s Miloslavem Hořavou, s kterým by tak pouze oprášil starou spolupráci.

Václav Varaďa je rozený vítěz, což v Třinci dokázal. I proto ho nejspíše Petr Dědek chce zlákat do Pardubic. | Foto: ČTK

Všichni pardubičtí fanoušci se už tak nějak smířili s tím, že letos to v play off na Třinec nestačilo. Byť zklamání bylo z (ne)úspěchu veliké, tak i přesto se hráčům a trenérskému štábu Radima Rulíka tleskalo ve stoje. Však aby ne… Zkušenému lodivodovi se podařilo vrátit Dynamo na výslunní, když vyhrálo základní část ve velkém stylu a v play off obdrželo bronzové medaile.

I proto nikdo nemohl čekat, že by Radim Rulík měl opustit východní Čechy. Opak je ale pravdou. Petr Dědek nesnáší neúspěchy. V hokejovém prostředí se od středečního rána rojí spekulace, že by na východ Čech měl zamířit Václav Varaďa.

Veškeré spekulace vlastně odstartoval fakt, že extřinecký trenér začal sledovat Dynamo na sociální síti Instagram.

Václav Varaďa byl v hledáčku majitele Pardubic už před minulou sezonou, ale to extřinecký trenér odmítl, jelikož cítil, že po neuvěřitelných úspěších u Ocelářů si potřebuje dát pauzu. Laso však po roce chytil a dle spekulací převezme Dynamo. Radim Rulíka by měl vedle Marka Zadiny vystřídat Václav Varaďa.Zdroj: Ladislav Adámek

Radim Rulík smutnit nemusí, i když… V Pardubicích si ho lidé zamilovali, o čemž vypovídal i zmíněný potlesk ve stoje po vyřazení. Rozjel koncepční práci, která přinášela své ovoce, ale na náročného pardubického majitele, to nebylo nejspíš dostatečně rychle. Zkušený trenér by však neměl smutnit dlouho. Již podle několika zdrojů by měl zamířit do Sparty, kde by měl své síly spojit s Miloslavem Hořavou.

Nic však nemusí být tak horké, což potvrzují slova některých diskutujících.

Na sociální síti Twitter ale pokračují i různé spekulace a hromadí se dokonce vtipy na adresu pardubického vedení.

GLOSA Tomáše Macha: Tady se už někdo dočista zbláznil… A nebo ne?

Co vás napadne první při trenérské výměně Radima Rulíka za Václava Varaďu? Mnozí si odpoví: Proč?! (Ne)úspěchy se prostě neodpouští. Dynamo slaví 100 let a v Pardubicích každý chtěl vidět jen a pouze zlaté medaile. To se však nepovedlo a reakce přišla záhy po konci play off Tipsport Extraligy. Reakce, ale kterou nikdo nečekal. Však Radim Rulík předváděl s Pardubicemi povedené výkony, vyhrál základní část i bronzové medaile, tak proč ta změna? Odpovědí na tuhle otázku může být hned několik. Majitel Dynama si moc dobře uvědomuje, že spolupráce Varaďa - Zadina je zárukou úspěchu. Buldok, jak se také říká Václavu Varaďovi, je rozený vítěz, což dokázal v Třinci a to mohlo Petra Dědka dočista zlákat. Není to však neúctivé vůči Rulíkovi? Ano i ne. Zkušený lodivod najde útočiště ve Spartě, kde ho vezmou všema deseti a utvoří úderné duo, které má spolupráci už vyzkoušenou. Na druhou stranu práce, kterou předváděl na východě Čech by určitě postupně zúročoval a k tomu vytouženému cíli by dřív nebo později (nejspíše) došel. Tomu se říká koncepční práce, protože vše nemůže být hned. Václav Varaďa je sice rozený vítěz, ale zázraky taktéž neumí na počkání. Co když to tedy nevyjde ani příští rok? Přijde opět trenérská změna?