Zápas číslo 1: Hradec Králové – Pardubice 1:4

Dynamo čerstvě po kauze Nakládal a bez nemocného kvarteta stabilních hráčů zaskočilo soupeře, bookmakery a možná i své příznivce. Důležitá byla okamžitá odpověď na „prohrávací“ branku. Zápas rozsekly slepené góly hostů po hromadné bitce.

Zápas číslo 2: Pardubice – Karlovy Vary 4:2

S novým kapitánem Poulíčkem se Pardubice dlouho trápily. Od poloviny zápasu prohrávaly 1:2, ovšem mezi 50. a 56. minutou zosnovaly třemi góly velký obrat.

Zápas číslo 3: Liberec – Pardubice 3:4 po prodl.

Východočeši po celý zápas dotahovali. Když už to vypadalo na první ztrátu v tomto roce vyšla Dynamu sázka na power play. Na remízu dosáhlo dvaatřicet vteřin před klaksonem. A opařený soupeř neustál ani overtime. Hosté sestřelili bonusový bod hned v první minutě.

Zápas číslo 4: Pardubice – Kladno 4:3 po prodloužení

Padesát minut tahal favorit za kratší konec. Potom však smazal dvoubrankové manko a body si opět dělil. Když už to vypadalo na nájezdy, vteřinu před koncem prodloužení vykouzlil vítěznou střelu Košťálek.

První extraligovou trefu, která byla i první Dynama v zápase obstaral junior Tomáš Urban. Nvaíc svému bývalému klubu.

Tomáš Urban si musel vzít puk, se kterým vsítil svoji premiérovou branku v extralize.Zdroj: Ladislav Adámek/HC Dynamo Pardubice

"Za ten gól jsem strašně rád. Vloni jsem dal první branku v Chance lize taky Kladnu, tak jsem trochu doufal, že by se to mohlo stát i teď a povedlo se. Jsem za to strašně rád," podotkl Urban. A nejen on. Snížil totiž na 0:2, čímž dal svému týmu naději na pozdější obrat.

Kazach v Dynamu

Šiky pardubického Dynama rozšířil kazašský obránce Jurij Sergijenko. Šestadvacetiletý obránce se již zapojil do přípravy s mužstvem. Rodák z Öskemenu má za sebou šest sezon v ruské KHL. Celkem v ní odehrál 256 zápasů za CSKA Moskva, Nižnij Novgorod, Spartak Moskva, Novosibirsk, Ufu, Čeljabinsk a Chabarovsk. „Rozhodli jsme se pro závěr sezony doplnit tým o Jurije. Z možností, které jsme zvažovali, jsme se rozhodli pro Jurije, pro něhož hovoří jeho styl hry a komplexnost. Máme na něho dobré reference a věříme, že nám v naší situaci, kdy máme dlouhodobě zraněné dva obránce, pomůže,“ uvedl sportovní ředitel HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický. Jurij Sergijenko dorazil do Pardubic v pátek večer, mohl tak vidět vítězný obrat Dynama v zápase proti Kladnu. Doposud působil v celku Buran Voroněž. Sergijenko má zkušenosti také z kazašské mládežnické reprezentace, na MS do dvaceti let skupiny B dokonce výběr své země vedl jako kapitán.