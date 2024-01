Dvougólové představení Dominika Hrníčka nestačilo. Dynamo B zajíždělo na půdu Znojma, kde chtělo již zlomit dlohou sérii proher. Svěřenci trenéra Jirků ale potřetí v letošní sezoně už neporazili znojemské Orly. I přes výborný výkon Hrníčka, který se prosadil dvakrát, Pardubice prohrály 2:3 a tabulkou se sesunuly na dvanácté místo.

ilustrační foto | Foto: HC Dynamo Pardubice/Michal Vorlíček

HC Orli Znojmo - HC Dynamo Pardubice B 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Branky a nahrávky: 3. Matuš (Sklenář, Hruška), 9. Svoboda (Jenyš), 29. Beránek (Lichanec, Jenáček) – 22. Hrníčko (Kaplan), 50. Hrníčko. Rozhodčí: Veselý, Maršálek – Augusta, Jindra. Diváci: 1693. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 33:26 (15:8, 10:11, 8:7). Zblokované střely: 9:22. Znojmo: Groh – Štich, Bartko, Mareš, Bukač, Jenáček, Tejnor, Vala, Sedláček – Svoboda, Šťovíček, Jenyš – Beránek, Lichanec, Berger – Sklenář, Hruška, Matuš – Čermák, Adámek. Dynamo Pardubice: Vomáčka – Zdráhal, Hrádek, Bučko, Nedbal, Voženílek, Tvrdík, Chabada – Lichtag, Kaut, Hrníčko – Kaplan, Mikyska, Pochobradský – Pavlata, Herčík, Moník – Rouha.

Dynamu vstup do zápasu absolutně nevyšel. Po dvou minutách šli totiž do vedení domácí, když se v předbrankovém prostoru nejlépe zorientoval Radim Matuš a mezi betony prostřelil Tomáše Vomáčku, který si nešťastně kotouč srazil za svá záda.

Další chyba Béčka přišla v deváté minutě, kdy v levém kruhu zapomnělo na kapitána Znojma Tomáše Svobodu. Zkušený útočník přihrál Pavlu Jenyšovi, který přesně zamířil a zvýšil na 2:0.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Pardubice ve druhé třetině zlepšily výkon. Byť šel na trestnou lavici už po jednačtyřiceti vteřnách Michal Hrádek, tak to bylo Dynamo, které se radovalo ze snížení. Právě v oslabení se prosadila letošní posila Dominik Hrníčko. Orlům však v 29. minutě vrátil dvoubrankové vedení Petr Beránek.

Třetí dějství značilo, že by B tým mohl ještě střetnutí zdramatizovat, jelikož Dominik Hrníčko přidal svoji druhou trefu v zápase. Pardubická rezerva ale další gól již nepřidala a v letošní sezoně poprvé prohrála se Znojmem

Tomáš Jirků (Pardubice B): „Z naší strany to byl neomluvitelný výkon v první třetině. Zatímco my hráli příšerně, Znojmo se dostalo do vedení. Museli jsme si to v kabině důrazně vyříkat. Ve druhé třetině se náš výkon zlepšil. Dali jsme kontaktní gól a měli jsme i spoustu dalších šancí. Bohužel jsme dostali nešťastný třetí gól od modré čáry. Rána šla po zemi a to by nemělo skončit v naší brance. Znojmu to hodně pomohlo, ale my jsme sebrali všechny síly a snížili opět na rozdíl jednoho gólu. Bohužel jsme už nenašli recept na to, abychom skóre vyrovnali. Myslím si, že o výsledku rozhodla první třetina, kterou jsme zaspali, a proto odjíždíme bez bodů.“