Stane se tak v rámci utkání 25. kola, kdy do enteria areny dorazí Liberec. A komu že patří díky z hokejového klubu? Odpověď se v covidové době nabízí sama.

„Klub poděkuje za práci složkám integrovaného záchranného systému, adresně pak těm, působícím v Pardubickém kraji. Navíc přímo na ledové ploše před zápasem adresně ocení hrdiny dnešní doby,“ vysvětluje tiskový mluvčí klubu Lukáš Zítka.

Hlavním úkolem pardubických hokejistů bude ochočit si Bílé Tygry z Liberce, přesto ani jim není práce lidí z IZS lhostejná. Naopak.

„Jsme rádi, že jim můžeme poděkovat, za to, že se o nás nějakým způsobem starají a jsou takovými zadními vrátky. Chceme jím tímto vyjádřit náš respekt. Navíc jejich důležitost je ještě umocněné touto dobou,“ podotýká k akci pardubický útočník Patrik Poulíček, který na toto téma dodává: „Zároveň jsme rádi, že jim můžeme trochu uvolnit napětí v dnešní náročné době.“

Poulíček, který je ryzím odchovancem pardubického hokeje, se stal jednou z tváří akce. V uniformě vojáka.

„Vzniklo to náhodně, protože Robertu Říčkovi zlomili ve Vítkovicích pár dní před focením nos. Zkoušeli jsme, komu padne uniforma a padla zrovna mně. Takže to nebylo, že bych si to vybíral, ale bylo nám to přiděleno,“ popsal, jak se k akci dostal. Byl jsem rád, že si mě vybrali, protože jsem trochu snil o tom, že budu profesionální voják. Přemýšlel jsem i o Univerzitě obrany, ale úplně by to nešlo skloubit s hokejem,“ přidává k dobru Patrik Políček, který kroutí v Dynamu již devátou sezonu. Takže svým způsobem už to profesionální voják je.

Televizní utkání začíná v 17.20. Slavnostní ceremoniál vypukne o patnáct minut dříve. Dostane se na celkem osm oceněných z řad zdravotníků, armády, hasičů i policie. Jejich inspirující příběhy budou zveřejněny během večera.