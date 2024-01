Odmítlé šance. Pardubičtí hokejisté na domácím ledě v Chrudimi měli hned několik příležitostí na vstřelení branky, ale žádnou z početních výhod nevyužili a naopak Berani dokázali udeřit. Béčko Dynama doma tak nestačilo na Zlín, se kterým prohrálo 1:2. Pro Východočechy se jedná o šestou prohru v řadě.

ilustrační foto | Foto: Michal Vorlíček

HC Dynamo Pardubice B - HC Berani Zlín 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Branky a nahrávky: 35. Herčík (Moník, Kalužík) – 12. Gago (Köhler, Čáp), 52. Köhler (Süss, Čáp). Rozhodčí: Wagner, Zavřel – Polák, Roischel. Diváci: 338. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. HC Dynamo Pardubice B: Vomáčka (Kadlc) – Zdráhal, Koudelka, Švec, Nedbal (A), Voženílek, Tvrdík, M. Kubíček – Lichtag, Kaut (C), Hrníčko – Kaplan, J. Mikyska, Žálčík (A) – Pavlata, Herčík, Zeman – Kalužík, Moník. Berani Zlín: Huf (S. Kowalczyk) – M. Novotný, Salonen, Čáp, Warg, Husa, Zbořil, Suhrada – Šlahař, Kindl, Paukku – Novák, Werbik, Salmio – Tomi, Süss, M. Lang – Köhler (C), Gago, P. Sedláček (A).

Dynamo nemělo vůbec špatný vstup do zápasu a v sedmé minutě mohlo dokonce jít do vedení, ale Švec tváří v tvář zlínskému gólmanovi neuspěl. Pardubice následně měly ještě další možnost udeřit, ale v přesilové hře pět na tři selhaly. Následně se ukázalo, že neproměnění takové početní výhody se trestá nemilosrdně. Berani totiž přežili oslabení a Michal Gago z předbrankového prostoru zakončil mezi tři tyče.

Druhá část se nesla v duchu několika početních výhod a dlouho žádná nebyla využita. Tuhle smůlu prolomil ale ve 34. minutě Daniel Herčík, který stál na konci rychlé akce v podání domácích hokejistů.

Herčík posílený úspěšnou akcí se mohl stát dvojnásobným střelcem, ale v začátku třetího dějství nechal vyniknout Hufa. Dynamo následně mohlo ještě udeřit z početní výhody, ale ani tahle snaha nevyšla a naopak Berani dostali možnost zahrát si proti čtyřem hráčům na kluzišti. Hosté tuhle šanci neodmítli a do vedení je poslal Bedřich Köhler.

Dynamo v závěru ještě zkoušelo hru bez brankáře, ale vyrovnání již nepřišlo a Pardubice tak prohrály na domácím ledě se Zlínem 1:2. Svěřenci trenéra Jirků tak v posledních deseti utkáních vyhráli pouze jednou a dlouhá neúspěšná série nekončí.

Jan Starý (HC Dynamo Pardubice B): „Hodnotí se to velice těžko. Přijel kvalitní soupeř, ale věděli jsme, že se mu nedaří, Zlín je v první lize pojem. Myslím si, že jsme nebyli horší. Bohužel jsme inkasovali dva góly, jeden hlavou, druhý holení. Ale nesmíme pouštět hráče do předbrankového prostoru, nesmíme tam pouštět tolik kotoučů, musíme více blokovat střely. Musí to být na hranici obětování, protože hrajeme o každý bodík, je závěr sezony a nemůžeme si nechávat utíkat zápasy takovýmito brankami a takovýmito situacemi, které soupeři darujeme. Musíme znovu sednout k videu, vyříkat si to, kde jsme udělali chyby, co jsme udělali dobře. Navázat na věci, které jsme udělali dobře, a ve Znojmě bezpodmínečně vyhrát za tři body.“