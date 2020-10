KRAJSKÝ HOKEJ: Čtyři zápasy z pěti naplánovaných byly odehrány v rámci pátého kola krajské ligy hokejistů, které bylo poslední před nucenou výlukou, o níž nikdo neví, jak dlouho bude trvat.

HC Litomyšl vs. HC Hlinsko. | Foto: Petr Šilar

Bezchybnou bilanci udrželi českotřebovští Kohouti, kteří ve vyrovnaném zápolení udolali Chrudim, a to přesto, že v průběhu utkání desetkrát pykali na trestné lavici. Na všech stadionech se radovaly domácí celky, za pozornost stojí třeba chotěbořský obrat ve třetí třetině duelu s Moravskou Třebovou, vítězové vyslali na hostujícího gólmana šedesát střel! „Přijeli jsme do Chotěboře sice s pěti juniory, nicméně náš výkon byl hrozný. Nebýt výborného brankáře Vydržela, odešli bychom s debaklem. Že jsme po druhé třetině vedli, to byl zázrak,“ komentoval to trenér Slovanu Igor Čikl. Závěrečná perioda rozhodla také o osudu zápasu v Litomyšli, po vyrovnaných čtyřiceti minutách tam domácí přetlačili hlinecké Horses. „Dvě třetiny hrál soupeř výborně, ale ve třetí jsme přidali na pohybu a díky tomu vyhráli," glosoval výsledek autor dvou branek Michal Skoumal.