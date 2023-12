Drama až do poslední minuty. Zápas Pardubic B s Kolínem musel bavit každého, kdo na Zimní stadion v Chrudimi přišel. Dynamo sice v utkání vedlo, ale následně hosté nepříznivý stav otočili a kráčeli za třemi body. Svěřenci trenéra Jirků ale dokázali nadvakrát utkání srovnat a dotáhli duel až do samostatných nájezdů. V nich ale rozhodl pro Kolín expardubický Petr Koukal.

Dynamo B doma prohrálo po samostatných nájezdech s Kolínem. Utkání rozhodl expardubický Koukal. | Foto: Michal Vorlíček

HC Dynamo Pardubice B - HC Kolín 3:4 sn. (1:1, 0:1, 2:1 – 0:0 – 0:1) Branky a nahrávky: 10. Pochobradský (Tvrdík), 52. Mikyska (Hrníčko, Herčík), 60. Žálčík (Kaut, Rohlík) – 19. Gajda (Naar), 39. Král (Síla), 57. Vrhel (Pajer, Piegl), rozh. náj. Koukal. Rozhodčí: Zubzanda, Rapák – Baxa, Augusta. Diváci: 228. Vyloučení: 5:9. Využití: 2:1. Dynamo Pardubice: Honzík – Zdráhal, Chabada, Švec, Nedbal, Voženílek, Tvrdík, Kaštánek – Pochobradský, Rohlík, Žálčík – Herčík, Mikyska, Hrníčko – Kaplan, Kaut, Lichtag – Rouha, Zeman, Paleček. Kolín: Soukup – Hampl, J. Šedivý, Piegl, Němec, Pinkas, Kolmann, Naar – Vrhel, Koukal, Král – D. Šedivý, Skořepa, Lang – Síla, Morong, Pajer – Gajda.

Pardubice vstoupily do utkání aktivněji a byly také rychle odměněné přesilovou hrou, kterou nedokázaly zužitkovat. Skóre otevřely tak "až" v první polovině úvodního dějství. Koukal ztratil puk na polovině hřiště, Tvrdík otočil hru na Michala Pochobradského, který z levého kruhu přesně mířil nad beton Soukupa.

Dynamo v závěru mohlo ještě své vedení navýšit, ale Rohlík nebyl úspěšný a z protiakce si připsal přesný zásah Petr Gajda, který tak srovnal na 1:1.

Svěřenci trenéra Jirků se tlačili do útoku i ve druhé části, ale do vedení šli hosté. Síla se uvolnil u levého mantinelu a nahrál na osu hřiště Zdeňku Královi, který příklepem propálil vše, co před ním stálo - 1:2.

Nutno říct, že to nejzajímavější se událo ve třetím dějství. Dynamo se dočkalo vyrovnání v 52. minutě. Hrníčko od zadního mantinelu našel před bránou zcela volného Mikysku, který byl po střele zápěstím úspěšný - 2:2. Po šancích na obou stranách si ale Kolín vzal své vedení zpět zásluhou Vrhela.

Pardubice následně mačkaly svého soupeře jak citron a při hře šest na tři se dočkaly zasloužené doměny. Ránou z první se prosadil z levého kruhu Lukáš Žalčík a poslal tak utkání do prodloužení. V něm ani jeden tým nerozhodl a zápas tak dospěl až do samostatných nájezdů. Za pardubické se prosadil pouze Josef Mikyska a pomyslný hřebík do rakve zatloukl expardubický útočník Kolína Petr Koukal - 3:4.

Tomáš Jirků (HC Dynamo Pardubice B): „Pro diváky to muselo být asi zajímavé utkání, protože mělo dramatický závěr. Přes to všechno jsem rád, že jsme našli cestu alespoň k bodu. Na druhou stranu si myslím, že jsme toto utkání měli zvládnout za tři body, protože soupeř urputně bránil, čekal jen na naše chyby. Měli jsme optickou i herní převahu, nějaké šance jsme si vytvořili, chyběla tomu v určité fázi lehkost a v určitě fázi tlak do branky, neměli jsme clonu, dorážky. Jsem rád, že jsme v závěru v tom tlaku dokázali alespoň srovnat a škoda v prodloužení, kdy jsme měl přesilovou hru a mohli jsme získat druhý bod, který by nám hodně pomohl. Ale bohužel takhle to dopadlo a nakonec jsem rád za bod, s kluky si to probereme a zanalyzujeme, musíme se poučit z chyb a připravit se na středu na Litoměřice, protože tam pojedeme určitě vyhrát.“