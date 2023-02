Moravskotřebovský Slovan prohrál v play off poprvé na domácím ledě a převážná většina z více než šesti stovek diváků v hledišti smutně přihlížela, jak se arcirivalové z Litomyšle radují z druhého vítězného bodu. V první třetině padlo v rozmezí minuty po gólu na každé straně a potom publikum dlouho sledovalo svižný hokej ve vysokém tempu, ale také marný boj střelců na obou stranách s výbornými gólmany Peksou a Horáčkem. Skóre se tudíž dlouho neměnilo, až v 58. minutě se v závěru přesilové hry prosadil litomyšlský J. Voříšek a to bylo hokejové K.O. Domácí sice okamžitě vrhli všechny síly do útoku, odvolali gólmana, ale jejich nápor neměl přes veškeré úsilí požadovaný gólový účinek a soupeř mu úspěšně odolal. „Do nedělního zápasu půjdeme s velkou pokorou, protože se začíná zase od nuly. Uděláme všechno pro to, abychom se předvedli ve stejném světle jako nyní v Moravské Třebové,“ poznamenal kouč HC Litomyšl Jakub Bažant.