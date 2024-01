V napínavém duelu se pardubickým hokejistům podařilo vyrovnat skóre, ale vítězství jim uniklo až v samostatných nájezdech. Přesto získaný bod trenér Jirků hodnotí kladně.

Ondřej Chabada hodnotí vyrovnaný duel na domácím ledě proti Prostějovu. | Video: HC Dynamo Pardubice

Pardubický B tým oslavil po zranění důležitý článek základní sestavy Daniel Rákos a svěřenci trenéra Jirků chtěli i s ním bodovat. Východočeši měli lepší vstup do utkání, ale zádnou z velikých šancí nedokázali proměnit. A tak se jako první prosadili hosté v 11. minutě, když se radoval z úspěšného zakončení Tomáš Drtil. Ve druhé třetině vyšly snahy domácích hokejistů už lépe. Ondřej Chabada se ve 35. minutě postaral o vyrovnání. Pardubický obránce si pro puk dojel až do hlouby útočného pásma a téměř z nulového úhlu srovnal.

V úvodu třetího dějství mohl otočit vývoj duelu ve prospěch Dynama Žalčík, dostal přihrávku na levou stranu a mohl zakončovat do odkryté části branky, ale nezakončil ideálně.

Dvě minuty před koncem prodloužení dostaly Pardubice dobrou příležitost rozseknout duel ve svůj prospěch a získat druhý bod. Při přesilovce čtyři na tři si vypracovali několik střeleckých příležitostí, gólman Pavelka ale podržel svůj tým a Prostějov se ubránil. V samostatných nájezdech se prosadili pouze Jestřábi díky Doležalovi s Haškem, získali tak druhý bonusový bod.

Tomáš Jirků (HC Dynamo Pardubice B): „Zápas hodnotím pozitivně, bod se soupeřem jako je Prostějov je hodně cenný, protože je to kvalitní mužstvo. Na druhou stranu si myslím, že jsme první a druhou třetinu měli více ze hry, byli jsme aktivnější. Bohužel zejména první třetina pro nás dopadla špatně, soupeř se z ojedinělé šance dostal do vedení a my ty své neproměnili. Ve třetí třetině za vyrovnaného stavu byl trošičku lepší soupeř, malinko jsme se báli o výsledek a body, které potřebujeme. Nakonec si myslím, že bod byl nakonec spravedlivý. Škoda, že jsme v prodloužení neproměnili přesilovku, protože si myslím, že by asi bylo fér, kdyby se druhý bod přiklonil na naši stranu. Ale bohužel zápas došel do nájezdů, kde už je to loterie a druhý bod si odváží soupeř. Ale pro nás důležitý bod a budeme se chystat na další utkání. Takhle když budeme hrát v tomto stylu a směru, tak věřím, že budeme získávat body pravidelně.“

Dynamo B již před zápasem oznámilo konec dalšího trenéra. Nejprve skončil Václav Varaďa s Alešem Krátoškou, což překvapilo dost pardubických fanoušků. Teď končí i jeden z členů rezervního týmu. Svoji cestu na východě Čech končí asistent trenéra Jiří Malinský.

Jiří Malinský je pardubickým odchovancem, na východě Čech také odstartoval svou úspěšnou kariéru v seniorském hokeji a v sezoně 1993/1994 získal s Pardubicemi stříbrnou medaili. V předchozích dvou sezonách působil aktuálně dvaapadesátiletý kouč jako hlavní trenér u pardubické juniorky a před aktuálním ročníkem se přesunul zpět do seniorského hokeje v pozici asistenta trenéra Dynama B.

Hokejisty B týmu Pardubic nadále povede Tomáš Jirků a jeho asistentem zůstává Jan Starý.