Potřetí v sezoně. Dynamo B nenavázalo na skvělé domácí vítězství s Jihlavou a na Moravě těsně prohrálo. Svěřenci trenéra Jirků potřetí v tomto ročníku prohrálo s Berany Zlín nejtěsnějším možným rozdílem. Pardubice se aktuálně po padesáti kolech drží na dvanácté příčce tabulky Chance ligy.

ilustrační foto | Foto: Michal Vorlíček

Domácí měli v první třetině více ze hry, což potvdil dvě minuty před úvodní sirénou Jakub Šlahař. Dvaatřicetiletý útočník dobře tečoval nahození od Denise Kindla a poslal tak svůj tým do těsného vedení.

Dynamo nepřišlo v dobrém rozpoložení ani do druhého dějství a po necelých dvou minutách Zlín navýšil na 2:0, když Süss využil početní výhodu svého týmu. Pardubice ale neházely flintu do žita a brzy přebraly iniciativu. Svěřenci trenéra Jirků se vrhli do urputného forčekinku, který Beranům vůbec nechutnal. Toho využil Ondřej Rohlík, který donutil domácí k chybě, převzal volný kotouč a natřikrát jej úspěšně procpal do sítě.

Ve třetím dějství se však Dynamu nepodařilo zvrátit nepříznivý stav a Pardubičtí tak nenavázali na domácí vítězný duel s Jihlavou. Svěřenci trenéra Jirků se po 50 kolech drží na 12. příčce tabulky Chance ligy.