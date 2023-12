Dynamo vyjelo na Spenglerův pohár posílené o některé hráče B týmu. V prvním utkání po Vánocích, ve kterém se pardubická rezerva utkala na domácím ledě v Chrudimi se Slavii, to však poznat až tak nebylo. Svěřenci trenéra Tomáše Jirků před největší návštěvou v sezoně sehráli vyrovnané utkání, ale z vítězství 6:4 se radovali nakonec Pražané.

Pardubičtí hokejisté v zápase proti Slavii neúspěšně několikrát dotahovali. | Foto: Karel Švec

HC Dynamo Pardubice B - HC Slavia Praha 4:6 (1:1, 1:2, 2:3) Branky a nahrávky: 8. Hrníčko (Tvrdík, Zdráhal), 31. Rouha (Herčík, Zeman), 50. Kaplan (Zdráhal, Tvrdík), 58. Moník (Nedbal, Kaut) – 13. Strnad (Všetečka), 26. Žovinec, 28. Beran (Knotek, Průžek), 45. Beran (Knotek, Holý), 56. Kulda (Beran, Žovinec), 59. Kulda (Žovinec). Rozhodčí: Wagner, Bejček – Bezděk, Otáhal. Diváci: 718. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Dynamo Pardubice: Honzík – Zdráhal, Tvrdík, Kaštánek, Nedbal, Voženílek, Kubíček, Kynčl – Hrníčko, Mikyska, Žálčík – Kaplan, Kaut, Lichtag – Rouha, Herčík, Zeman – Moník, Fiala, Paleček. Slavia Praha: Volevecký – Žovinec, Křepelka, Kremláček, Holý, Hrdinka, Kajínek, Klikorka – Slavíček, Kulda, Guman – Beran, Knotek, Průžek – Havrda, Slavík, Brož – Všetečka, Polák, Strnad.

Myšlenky všech jsou aktuálně s hlavním týmem na Spenglerově poháru. Podle toho i vypadá aktuální složení B týmu Dynama. Tomáš Jirků postrádá Michala Pochobradského, Ondřeje Rohlíka a Ondřeje Chabadu. Naopak mohl přivítat posily z Vrchlabí, kterými jsou obránce Jakub Kynčl a útočník Filip Moník. Šanci zahrát si proti Slavii dostal také junior Adam Fiala.

Byli to ale hráči Slavie, kteří pořádně zavařili domácímu týmu. Honzíkovu bránu orazítkoval obránce Jiří Průžek. Zanedlouho si ale vedení vzali na svoji stranu Pardubičtí. Dominik Hrníčko protáhl puk do útočného pásma a střelou o beton gólmana Voleveckého ho dostal mezi tři tyče. Netrvalo ale však dlouho a Pražané srovnali. Ve třinácté minutě totiž využili zaváhání domácí obrany a Lukáš Strnad střelou překonal Honzíka.

Vyrovnaný stav zůstal do úvodu druhé části. Po šesti minutách si vzal slovo Žovinec, který dostal příliš prostoru od domácí obrany a s klidnou hlavou zakončil o břevno do pardubické brány. Trvalo pouhou minutu a půl a Pražané vedli již o dvě branky. Gólem se blýskl Matěj Beran, který na východě Čech dokonce působil.

Po pasáži, ve které se Dynamo nedostalo do žádného tlaku, přišla ojedinělá příležitost a hned z toho byla snižující trefa. Michal Rouha využil vyhraného buly a o tyč otřel svoji střelu na 2:3.

Nejzajímavější pro diváky rozhodně byla třetí část. Vlnu trestů domácího týmu dokázal na straně hostů využit Tomáš Knotek. Dynamo ale opět zabojovalo a postaralo se o zdramatizování utkání. Kaut nejprve nepřekonal Voleveckého, ale Robin Kaplan následně kotouč dorazil za jeho záda a stav náhle byl 3:4.

Následně se svěřenci trenéra Jirků vrhli do útoku, ale v 56. minutě se nestihli vrátit do vlastního pásma a chybu potrestal Edgar Kuldu - 3:5. Dynamo se vrhlo téměř tři minuty před koncem základní hrací doby do powerplay. Jako dobrá posila se ukázal Filip Moník, který přišel na výpomoc z Vrchlabí, když dorazil kotouč do svatyně Slavie. Naděje domácího týmu však v samotném závěru utnul podruhé v utkání Edgar Kuldu.

Tomáš Jirků (HC Dynamo Pardubice B): „Já bych chtěl v první řadě poděkovat fanouškům za to, jakou vytvořili perfektní kulisu a že přišli v takovém počtu. To je to pozitivní na tomto zápase. Zbytek už tak pozitivní není… Divákům se to na jednu stranu možná líbit mohlo, že to bylo ofenzivní hokej, ale nám trenérům se to zcela jednoznačně nelíbilo, protože jsme byli naprosto lehkovážní, nezodpovědní, měli jsme spoustu ztrát kotoučů okolo modrých čar. Hráli jsme naprosto šíleně do obrany, musíme se v tomhle zlepšit, jinak nebudeme vyhrávat. Bylo to těžké utkání.“

Zdroj: Youtube