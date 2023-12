Dynamo B po úspěšném začátku vedlo, nakonec odjelo bez bodu

Skvělý vstup do utkání nezajistil hokejistům Dynama B žádné body a ve Frýdku-Místku padli 1:2. Přitom po první minutě to vypadalo, že je vše zalité sluncem. Lukáš Žalčík totiž připravil gól pro Michala Pochobradského, který se tak prosadil po kratším půstu. Pardubice následně držely vedení až do třetí třetiny. V ní ale ztratily tohle těsné vedení a Rysi otočili nepříznivý stav, díky čemuž se odpoutali z posledního místa tabulky Chance ligy.

Dynamo B těsně nezvládlo zápas ve Frýdku-Místku, byť od první minuty vedlo jednobrankovým rozdílem. | Foto: Michal Vorlíček