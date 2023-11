Zamčeno. Pardubická defenziva v čele s Davidem Honzíkem uzavřela zadní vrata. Nikoho a nic nepustila, což vyústilo až v přesvědčivé domácí tříbrankové vítězství proti Znojmu.

David Honzík vychytal čisté konto proti Znojmu a přispěl k vítězství 3:0. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Vše důležité se odehrálo v první třetině zápasu. Pojďme ale postupně. David Honzík se musel hned v úvodní minutě zaskvět důležitým zákrokem proti Sklenářovi, který vyplaval osamocený před pardubickým brankovištěm. Poté ale přebrali iniciativu domácí.

V oslabení mohl otevřít skóre zápasu Pochobradský, ale v nájezdu neuspěl.Co se však nepodařilo jemu, tak za chvíli se poštěstilo jeho spoluhráči.

Hosté nechali na levém kruhu samotného Tomáše Urbana, který v šestnácté minutě poprvé zavěsil. Jeho střelu na bližší tyč pustil za svá záda Groh.

O dvě minuty později se čísla na světelné tabuli měnila podruhé. Rákos poslal puk na Herčíka, který pozici ještě vylepšil pro Žalčíka. Ten neměl problém se prosadit a navýšil na 2:0.

Povedenou první třetinu vyšperkoval třetí trefou Dynama Ondřej Rohlík, který se položil do střely po buly a vymetl pavučiny v rohu znojemské svatyně.

Znojmo do druhé třetiny sáhlo ke změně v brankovišti a tento tah se později ukázal jako velmi šťastný. Roman Durný se od začátku svého pobytu na ledě nenudil a musel zasáhnout proti nadějné šanci Mikysky. Orli si ve druhé části vypracovali dvě přesilové hry, ale pardubická defenziva nadále držela čisté konto i za přispění výborného Honzíka.

Svěřenci trenéra Tomáše Jirků si pohlídali pohodlný náskok i v závěrečném dějství a se Znojmem doma vybojovali cennou výhru 3:0.

„Začátek zápasu jsme nechytili, Znojmo bylo pět až sedm minut aktivnější, bylo lepší v pohybu. Myslím, že jsme ještě spali, nevím, co se s námi dělo. Ale poté musím říct, že díky dvěma až třem skvělým střídáním čtvrté lajny, která nám ukázala, jak na soupeře hrát, jsme se zlepšili. Zvedla tempo a udala tón ostatním formacím. Patří jim určitě velký dík, že nastartovali náš tým k tomu, abychom se probrali a začali hrát to, co jsme si řekli. To, co mohlo na Znojmo platit, a nakonec i platilo. Díky gólově povedené první třetině jsme zápas zvládli,“ hodnotil vítězný zápas Dynama B asistent trenéra Jan Starý.