Nová sezona, nový trenér, posílený kadr. Fanoušci Dynama se již nemohou dočkat úvodního kola, kdy Pardubice v Tipsport Extralize přivivítají na svém ledě hokejisty Litvínova. Čekání si mohli zkrátit sledováním prvního utkání B týmu. Svěřenci trenéra Krále zajížděli na horkou půdu do Prostějova, který v minulé sezoně byl jedním z kandidátů na celkové vítězství v Chance lize. Dynamo ale první body nepřivezlo, jelikož se střetnutí nedohrálo kvůli nezpůsobilé ledové ploše.

ilustrační foto | Foto: Michal Vorlíček

Pardubičtí vstoupili do zápasu poměrně povedeným způsobem, když si brzy vybojovali početní výhodu. Tu sice neuvyužili, ale vysloužili si hned vzápětí dokonce pětiminutovou početní výhodu po faulu na Dominika Hrnčíka. Východočeši si sice vypracovali nadějné šance, ale bylo znát, že v sestavě chybí někteří hráči, kteří by nabídnuté příležitosti proměňovali. Dynamo si následně vyzkoušelo i další přesilovou hru, ale paradoxně se muselo bránit, když Jiránek orazítkoval tyč pardubické brány.

„Celý den byl totálně hektický, protože nám během včerejšího večera a dnešního rána onemocněli čtyři hráči. Poté jsme jeli do Prostějova asi tři hodiny, protože byly zácpy a padaly kroupy, takže cesta nebyla úplně příjemná. V první třetině jsme měli přesilovky, ale bohužel tři hráči, s kterými jsme početní výhody trénovali, nám vypadli, takže to bylo takové všelijaké, nezahráli jsme je dobře. Domácí nic moc neměli, byla to vyrovnaná třetina, byli jsme trošičku nervózní. Byl to první zápas, takže si myslím, že to na nás trochu padlo, od některých hráčů to bylo takové ustrašené. Ale i 0:0 po první třetině by byl asi dobrý výsledek po první třetině, bohužel během průtrže mračen tady prostě napršelo na led, byly tam asi čtyři díry, kde byly kaluže, asi by se to do kupy nedalo. Takže se utkání prostě ukončilo, pravděpodobně se bude opakovat, musíme dohodnout nějaký termín," hodnotil zápas trenér Richard Král, který dodává k situaci ohledně přerušení zápasu:

"Čekali jsme asi půl hodiny, jenže pořád tekla voda na led, takže byly na čtyřech místech díry v ledu, které by se asi těžko nějakým stylem zadělávaly, a pořád tady prší, takže by se to zřejmě nelepšilo. Oba mančafty jsme se tedy dohodly, že to nemá smysl a zápas dohrajeme jindy. O dalším osudu utkání zatím příliš informací nemáme, Tomáš Rolinek zjišťuje další informace. Nevíme, jestli se bude tento zápas dohrávat, za mě si myslím, že spíše bude nové utkání. Ale těžko říct, jak se to bude řešit, neznám úplně do detailu pravidla.“