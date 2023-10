Povedený výkon. Tím se prezentovali pardubičtí hokejisté na domácím ledě v Chrudimi proti Zlínu. Rezerva po vyrovnané úvodní třetině šla do vedení zásluhou Tomáše Zemana. Těsný náskok držela poměrně dlouho i díky skvělému výkonu svého brankáře, který si nejednou vysloužil potlesk od přítomných diváků. Zlín však srovnal stav z přesilové hry a v následném prodloužení rozhodl o vítězství hostů Paukku. Dynamo B tak po skvělém výkonu bere z domácího zápasu "pouze" bod.

Tomáš Vomáčka až do třetí třetiny deptal všechny zlínské hokejisty svými zákroky. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Dynamo Pardubice B - Berani Zlín 1:2 pp. (0:0, 1:0, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 23. Zeman (Mikyska, Tvrdík) – 46. Šlahař (Salonen, Paukku), 62. Paukku (Novák, Zbořil). Rozhodčí: Kostourek, Micka – Roischel, Pěkný. Diváci: 372. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Dynamo Pardubice: Vomáčka – Zdráhal, Chabada, Kubíček, Bukač, Voženílek, Tvrdík, Nedbal – Hrníčko, Rákos, Žálčík – Urban, Pochobradský, Herčík – Kaplan, Kaut, Lichtag – Zeman, Mikyska, Rouha. Berani Zlín: Huf – Hrbas, Salonen, Čáp, Suhrada, Zbořil, Talafa – Lang, Werbik, Salmio – Paukku, Kindl, Šlahař – Pospíšil, Gago, Sedlák – Novák, Sedláček, Köhler.

Obrana Dynama vyrobila v úvodní třetině hned několik chyb, které mohly poslat hosty do vedení, ale skvělými zákroky udržel čisté konto Vomáčka. I Pardubice však měly několik šancí, ale na druhé straně podobně exceloval gólman Huf.

Druhá část se lépe vyvíjela pro domácí celek. Ten zásluhou Tomáše Zemana šel do vedení, když ho na vrcholu levého kruhu našel Mikyska. Dynamo dostalo následně dvě přesilové hry, ve kterých mohlo jít do dvoubrankového vedení, ale Berany podržel Huf.

Pardubice do třetí třetiny vstupovaly s jednobrankovým vedením a dlouho se jim tak dařilo ten výsledek držet. Především se skvělým výkonem prezentoval domácí gólman, který hned několikrát byl oceněn potleskem od přítomných fanoušků. Tomáš Vomáčka ale následně byl přece jen překonán a nutno říct, že s takovou pumelicí neměl co dělat… Zlín si totiž vysloužil přesilovou hru a tu dokázal využít Jakub Šlahař, který od modré vymetl všechny pavučiny v pravém rohu branky.

Oba týmy i nadále měly hned několik šancí na "urvání" třech bodů, ale zápas došel až do prodloužení. V něm po chybě hráčů Pardubic se hosté dostali do přečíslení, které využil Jesse Paukku.

Dynamo B tak opět naplno nebodovalo na domácím ledě, i když proti Zlínu si to dle přítomných diváků zasloužilo.

Richard Král (HC Dynamo Pardubice): „Bylo to utkání nahoru – dolů, mělo to pohyb, nasazení, na obou stranách hodně šancí, což samozřejmě pro trenéra není úplně skvělé. Vítězství se mohlo přiklonit jak na naši stranu, tak na soupeřovu. Vypracovali jsme si nějaké šance, neproměnili jsme je, dobře nám zachytal Vomis. Bohužel si nepomůžeme přesilovkami, měli jsme zase pět přesilovek a druhá naše přesilovková formace si je schopna nějaké šance vytvořit, ale té první to prostě absolutně nejde. Musíme to nějakým stylem změnit, překopat, nebo nevím. V prodloužení jsme měli šanci my, poté se to otočilo, Zlín ujel do přečíslení dvou na jednoho a proměnil ho. Jeden z našich lepších zápasů, myslím, že doma možná nejlepší co se týče pohybu, nasazení, všeho, co jsme byli schopni vyřešit šance. Bohužel zase jen bod, ale budeme bojovat dál.“

