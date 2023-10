Situace se tak trochu opakuje… Pardubickému B týmu se v nové sezoně příliš nedaří. Po šesti odehraných utkáních mají na svém účtu pouze čtyři body a nachází se na předposledním místě tabulky Chance ligy. Nic na tom nezměnilo ani víkendové utkání na půdě Vsetína. Svěřenci trenéra Krále sice na Moravě vedli a sahali alespoň po nějakém bodovém zisku, ale o prohře 1:2 Dynama nakonec rozhodlo oslabení ve třetí části.

Dynamo B sahalo ve Vsetíně po bodovém zisku, ale nakonec odjíždělo domů s prázdnou. | Foto: FB Vsetína

VHK ROBE Vsetín - HC Dynamo Pardubice B 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 37. Smetana (Ondračka, Kratochvil), 45. Staněk (Rob) – 20. Urban (Hrníčko, Kubíček). Rozhodčí: 37. Smetana (Ondračka, Kratochvil), 45. Staněk (Rob) – 20. Urban (Hrníčko, Kubíček). Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Diváci: 2426. Střely na branku: 40:18. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 2:1. Vsetín: Romančík – Staněk, Ďurkáč, Smetana (A), Ondračka, Hryciow, Š. Jenáček, Petrovický – Jonák, Bērziņš, Rob (A) – Půček, Klhůfek, Hrňa (C) – Hořanský, Kern, Jandus – Kubiš, Vávra, Kratochvil. Dynamo Pardubice: Honzík – Zdráhal (A), Kubíček, Kaštánek, Bukač, Voženílek, Tvrdík, Koudelka – Hrníčko, J. Mikyska, Žálčík (A) – Urban, Pochobradský, Herčík – Kaplan, Kaut (C), Lichtag – Paleček, Zeman, Rouha.

Dynamo vstoupilo do utkání s prvním Vsetínem výborně a hned si vypracovalo několik šancí. Domácí však brzy přebrali iniciativu a především v přesilové hře 5 na 3 zavářeli svěřencům trenéra Krále. Pardubická obrana však fungovala výborně a udržela nerozhodný stav. V závěru úvodního dějství dostalo tuto obrovskou výhodu i Dynamo. Na rozdíl od vedoucího celku se však hosté prosadili. Hrníčko našel křižnou přihrávkou Tomáše Urbana, jenž se z úhlu nemýlil a poslal svůj tým do těsného vedení.

Ve druhé části mohl vedení navýšit Robin Kaplan, ale v situaci jeden na jednoho nevyzrál na vsetínského brankáře. A tak jediný tým, který se radoval byl ten domácí, když Ondřej Smetana po využitém tlaku srovnal na 1:1.

Ve třetí třetině muselo být utkání zhruba na dvacet minut přerušeno, jelikož led nedosahoval kvalit, které by měl mít. Po vrácení se na led pokračoval Vsetín v aktivní hře, což potvrdil v přesilové hře Robin Staněk, který zařídil těsné vítězství Moravanů.

Richard Král (HC Dynamo Pardubice B): „Myslím si, že to byl pěkný hokej ve výborné kulise. Vsetín má samozřejmě skvělý tým, těžko se odsud budou vozit body. My jsme po nich sice sahali, jenže kvalita byla o fous lepší na straně domácích. Určitě nemohu klukům vytknout nasazení nebo obětavost. Podařilo se nám ustát šest přesilovek a tu sedmou jsme bohužel neubránili, ale jinak, bych řekl, že jsme předvedli dobrý výkon. Jediné, co bychom potřebovali, je větší přínos od našich zkušenějších hráčů, který nám zatím chybí.“