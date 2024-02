V napínavém souboji v Chance lize se pardubické Dynamo B střetlo s Přerovem. Přes silný výkon a vedení domácích se zápas nevyvíjel ve prospěch Pardubic, které nakonec podlehly soupeři těsným rozdílem.

Pardubičtí hokejisté nestačili na domácím ledě na Přerov. | Foto: HC Přerov

Další prohra o gól… Dynamo B na svém domácím ledě přivítalo Přerov, s kterým potřebovalo nutně bodovat. Však se pardubických hokejistů opět týká sestupová pozice. Do vedení ale šli hosté, kteří se prosadili díky trefě Lukáše Chludila. Vyrovnání si vzal na starost Daniel Rákos, který se dostal k odraženému puku a dostal ho za Postavova záda. Netrvalo dlouho a Dynamo dokonce nepříznivý stav otočilo. Herčík našel svojí přihrávkou Tomáše Urbana, který z první rozvlnil síť - 2:1. Vedení domácímu celku ale nevydrželo ani minutu, když se s přispěním štěstí dotlačil za záda Honzíka kotouč Daniel Indrák.

Skóre se následně měnilo až ve třetím dějství, kdy fanoušky hostů potěšil Mácha. Pardubice sice přidaly na aktivitě a tlačily se vyrovnáním, ale čtvrtou trefu pro svůj tým zařídil Pospíšil - 2:4. Dynamo však nic nezabalilo a po tečované střele Zdráhala udržel naděje Tomáš Kaut - 3:4. Hosté si ale následně pohlídali těsné vedení a v Chrudimi tak Přerov vyhrál nejtěsnějším možným rozdílem.

Tomáš Jirků (HC Dynamo Pardubice B): „Prohráli jsme s Přerovem v podstatě v jednom z klíčových utkáních sezony, kdy jsme mohli odskočit soupeřům, protože nám výsledky ostatních týmů nahrály. Bohužel jsme to nezvládli i přes to, že jsme celé utkání byli asi lepší a soupeři jsme dovolili pouze 15 střel. I tak oni dokázali dokázali do brány dopravit čtyři góly a my jsme dali góly dva, třetí až v power-play, takže se to hrozně těžko hodnotí, protože to je hodně podobný zápas jako jsme hráli v Přerově. Tam jsme byli taky jednoznačně lepší a vytvořili jsme příležitostí, ale bohužel byl soupeř produktivnější a efektivnější.“