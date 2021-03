Znovu v play off. V předchozích pěti letech si Dynamo zahrálo ve vyřazovacích bojích jen jednou, Pardubice měly spíše starosti se záchranou. Letos tým skončil v základní části na sedmém místě a dnes vstoupí do předkola.

„Všichni se těší. U nás se o tom vůbec bavit nemusíme, play off tady dlouho nebylo. Navíc to můžete hrát deset nebo dvacet let, ale podle mě to nikdy neomrzí,“ řekl obránce Jakub Nakládal.

Ten dobře ví, jak chutná extraligový úspěch, v roce 2010 získal s Pardubicemi mistrovský titul. Play off si za Dynamo zahrál ještě o rok později, pak se vydal do zahraničí. Před touto sezonou se na východ Čech vrátil.

Třiatřicetiletý Nakládal je v tomto ročníku pardubickým kapitánem. „To, že mám céčko, je svým způsobem jedno. Obzvláště v play off to vůbec není o jedinci, ale o celém týmu. Máme zkušené mužstvo. Myslím, že v kabině tým řídí více kluků, není to jen o céčku na dresu,“ prozradil Nakládal.

Kapitán je rozhodně důležitým článkem týmu, má řadu zkušeností z vypjatých bitev. „Play off už jsem tady hrál dříve, potom skoro každý rok v zahraničí. Uvědomuji si taky, že zodpovědnost je o trochu větší, ale odehráli jsme už v sezoně 52 zápasů, tak jsem si na to zvykl,“ dodal.

I když se sezona nejprve nerozjela ideálně, Dynamo se dokázalo usadit na vyšších patrech tabulky, než bývalo zvykem v minulých ročnících. „Už před sezonou jsem věřil, že hráči, kteří tady jsou, potenciál mají. Musely se ještě vychytat mouchy, což se podařilo,“ ohlédl se.

Pardubice nakonec základní část zakončily na sedmé pozici. První dva zápasy předkola tak odehrají na domácím ledě.

„Začali jsme hrát trochu jiný hokej, který týmu sedí. Tomu, že jsme měli ke konci malý výpadek, bych zase nepřikládal velký důraz. Od té doby, co přišli noví trenéři, se hra změnila. Když jsme k zápasu přistoupili dobře a hráli to, co máme, tak jsme soupeře poráželi,“ doplnil Nakládal.

Nyní už celý tým myslí jen na předkolo. Ve hře bude postup do čtvrtfinále. Jak daleko se Dynamo dívá?

„Každý, kdo do toho jde, by chtěl na konci určitě zvednout pohár. Šli jsme sem s tím, že chceme tým dostat do dvanáctky, to byl první cíl. Pak se nároky samozřejmě zvedaly. Myslím, že jsme odvedli kus práce, chceme určitě dojít co nejdál. Těžko říct, kde je ta hranice,“ poznamenal hlavní trenér Richard Král.

K play off patří i různé rituály a motivační prvky. „Něco nachystaného máme, ale je to interní věc. Víme to my, co jsme v týmu,“ uzavřel Nakládal.