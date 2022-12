Dynamo lámalo srdce. Na kardiologii praskala čekárna ve švech

GLOSA/ Plný dům. Pardubičtí hokejisté táhli před utkáním s Brnem šňůru dvanácti vítězství. Není tedy divu, že enteria arena byla našlapána do posledního místa. S nadsázkou se dá říct, že to nebyl jediný objekt v Pardubicích, kde bylo plno. Po zápase s Brnem totiž praskalo ve švech také oddělení kardiologie. Na druhou stranu na očním se mohli lékaři nudit… Dynamo zvítězilo 4:3 po samostatných nájezdech, když ještě minutu a vteřinu před koncem prohrávalo o dvě branky. A pak už to byla jen pastva pro pardubické oči.

Hodnocení Adama Musila po zápase s Brnem. | Video: HC Dynamo Pardubice