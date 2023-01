Branky a nahrávky: 5. Zohorna (Čerešňák, R. Kousal), 6. Vondráček (Říčka), 13. Vála (Hrádek, Paulovič), 18. Hrádek (R. Kousal), 43. L. Sedlák (T. Dvořák, Říčka), 57. Vondráček, 60. Vondráček (Radil, Zohorna) – 22. Hladonik (Kofroň, Rachůnek), 23. Redlich, 28. Hladonik (Juusola, Havlín), 46. O. Beránek (Koblasa, Černoch). Rozhodčí: Jeřábek, Pilný – Axman, Rampír. Diváci: 8672. Vyloučení: 1:2. Využití: 2:0. HC Dynamo Pardubice: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, J. Kolář (A), Vála, Hrádek, Chabada – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Říčka, A. Musil, Vondráček – Paulovič, Poulíček (C), Rohlík. HC Energie Karlovy Vary: Habal (21. Hamalčík) –Huttula, Pulpán (A), Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch (C), Kohout – Rachůnek (A), Gríger, Koffer –Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, O. Beránek.

Pardubice vstoupily do první třetiny nejlépe, jak mohly, aktivně. Již ve druhé třetině mohl skórovat Paulovič, ale puk měl na hraně a netrefil ho ideálně. V páté minutě se však již skóre měnilo. Po vyloučení Tomáše Rachůnka dostali domácí možnost přesilové hry. Tu ihned využil Tomáš Zohorna. Jeho střelu sice Habal vyrazil, ale jen za sebe - 1:0. Hosté i nadále vůbec nestíhali tempo Pardubic, což vyústilo v další trefu. Tu zaznamenal nad beton brankáře Tomáš Vondráček, který v Karlových Varech působil několik posledních let - 2:0. Třetí trefu první třetiny vsítily taktéž Pardubice. Hrádek poslal puk na střed, kde si ho přebral Vála, jenž překonal brankáře hostí - 3:0. Hosté i nadále absolutně rezignovali na bránění a domácí tak mohli jít do čtyřbrankového vedení. To zařídil střelou pod horní tyč Hrádek - 4:0. Tím také skončila první třetina, která pro Dynamo dopadla nejlépe, jak mohla.

Naprosto opačný vývoj měla druhá část zápasu. Hráči Energie nejspíše dostali pořádně vyhubováno v kabině a začali makat. Hned ve druhé minutě snížil na 4:1 Hladonik, jenž přesně zamířil k tyči. Netrvalo to ani dvě minuty a Karlovy Vary vsítily druhou branku. Tu zaznamenal Redlich střelou do šibenice - 4:2. Energie i nadále na ledě v enteria areně dominovala a s Pardubicemi to vůbec nevypadalo dobře. Nenápadnou střelou překonal Willa podruhé v zápase Hladonik - 4:3. Dynamo se i nadále trápilo ve druhé třetině, ale již další branku diváci ve druhém dějství neviděli.

Utkání naprosto rozdílných třetin. Tři minuty poslední třetiny základní části patřily opět Pardubicím. Ty vsítily branku zásluhou Sedláka, který si zkušeně položil brankáře hostí a překonal ho - 5:3. Netrvalo dlouho a Energie opět skórovala. Beránek bekhendovou kličkou překonal Willa a snížil opět na jednobrankový rozdíl - 5:4. Pardubice nechtěly podruhé v sezoně prohrát s Karlovými Vary na domácím ledě, a tak začala one man show exkarlovarského kapitána Tomáše Vondráčka. Ten nejprve v sedmapadesáté minutě při úniku překonal gólmana mezi betony a následně rozhodl o konečném výsledku v samotném závěru zápasu.

Pardubice zvítězily již potřetí v řadě a nadále zůstavají na prvním místě s dvoubodovým náskokem na Vítkovice.